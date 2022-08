La dieta dei delfini marini più rari del mondo è cambiata in meglio

I delfini Māui della Nuova Zelanda trovano cibo più facilmente grazie all'istituzione di un santuario marino

[25 Agosto 2022]

Un nuovo studio dimostra che il delfino Māui (Cephalorhynchus hectori maui) della Nuova Zelanda, il delfino marino più a rischio di estinzione del mondo, negli ultimi 30 anni ha cambiato la sua dieta. Per individuare i marcatori microchimici che rivelano la dieta dei Māui, gli scienziati hanno analizzato piccoli campioni di pelle dei rari delfini raccolti tra il 1993 e il 2020, scoprendo che «I pasti dei delfini sono diventati meno diversificati rispetto al 2008, quando un santuario marino ha limitato la pesca nel loro habitat, che si estende lungo 40 chilometri della costa occidentale di Tamaki Makaurau».

I delfini Māui vivono solo nel mare di Aotearoa e, secondo l’ultimo censimento, gli individui di età pari o superiore a un anno potrebbero essere appena 54. Il Santuario dei mammiferi marini, sulla costa occidentale dell’Isola del Nord, Te Ika-a-Māui, è stato istituito nel 2008 e ampliato nel 2020.

La principale autrice dello studio, Courtney Ogilvy della Waipapa Taumata Rau/università di Auckland spiega: «Pensiamo che il santuario abbia aumentato la quantità di cibo a disposizione dei delfini. Questo ha significato che erano in grado di ottenere più delle loro prede preferite e non dovevano lavorare duramente per ottenere molti tipi diversi di cibo».

L’analisi degli scienziati non rivela esattamente quali tipi di pesce vengono consumati dai Māui, solo l’ampiezza della dieta. I delfini Māui in genere mangiano pesci più piccoli di 10 centimetri di lunghezza, specie come ahuru, merluzzo rosso e spratti.

All’ università di Auckland confermano che «Da quando è stato istituito un santuario marino nel 2008, i delfini sembrano mangiare più delle loro prede preferite. Un cambiamento temporaneo nella dieta si è verificato durante l’evento meteorologico di El Niño nel 2015 e nel 2016». Una delle autrici dello studio, Rochelle Constantine, research group leader del Marine Mammal Ecology Group dell’università di Auckland, ricorda che «Eventi climatici drammatici come El Niño possono cambiare le temperature e le correnti dell’acqua, il che significa che i pesci di diverse regioni possono spostarsi nell’habitat dei delfini. Dato che sei davvero ciò che mangi, questo cambiamento si riflette nei marcatori microchimici nella pelle dei delfini». I marcatori microchimici sono chiamati isotopi stabili.

Per un’altra autrice dello studio, Emma Carroll, la biologa Emma Carroll della Waipapa Taumata Rau, «Nel complesso, questa è una buona notizia per il delfino Māui. Sono in grado di trovare le loro prede preferite e finora si stanno adattando quando le condizioni cambiano. Ma, con estati più calde probabilmente in arrivo, ci sono preoccupazioni».

Infatti, gli scienziati neozelandesi hanno in programma di indagare su come il cambiamento climatico altererà l’habitat dei delfini: «Sappiamo che è probabile che raggiungeranno il loro limite termico massimo, quindi l’aumento delle temperature oceaniche potrebbe eventualmente spostare l’areale dei delfini e delle loro prede preferite», conclude la Constantine.