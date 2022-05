La democrazia dell’involo delle taccole

Le taccole usano un processo "democratico" per decidere quando lasciare in massa i loro posatoi

[25 Maggio 2022]

In inverno, le taccole (Corvus monedula) si appollaiano in gruppi di centinaia o addirittura migliaia ed è comune che la maggior parte o tutto lo stormo prenda il volo con partenza di massa improvvisa intorno all’alba, con scarse condizioni di visibilità. Lo studio “Vocally-mediated consensus decisions govern mass departures from jackdaw roosts”, pubblicato su Current Biology da team delle università britanniche di Exeter e di Cambridge e del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), ha registrato un crescente aumento delle vocalizzazioni di massa delle taccole prima della partenza dal posatoio comune. Metendo insieme questo e i risultati di test durante i quali richiami preregistrati di taccole sono stati riprodotti in una loro colonia, il team ha scoperto prove che i richiami degli uccelli «Vengono utilizzati come una forma di processo decisionale di consenso».

Il principale autore dello studio, Alex Dibnah del Centre for ecology and conservation, dell’università di Exeter, spiega che «Dopo essersi appollaiate in un grande gruppo di notte, ogni taccola avrà una preferenza leggermente diversa su quando vuole andarsene, in base a fattori come la loro taglia e fame. Tuttavia, è utile raggiungere un consenso. Lasciare il posatoio insieme ha vari vantaggi, tra cui la sicurezza dai predatori e l’accesso a informazioni come dove trovare cibo. Il nostro studio dimostra che richiamando le taccole in modo efficace “’esprimono un voto” e, quando il richiamo raggiunge un livello sufficiente, si verifica una partenza di massa».

Il team di ricerca britannico-catalano ​ha anche riscontrato che «Le partenze di massa sono avvenute quasi istantaneamente, con tutti gli uccelli in partenza in aria in media in meno di 5 secondi. Queste partenze sono avvenute nel periodo da 45 minuti prima dell’alba a 15 minuti dopo. Pioggia e nuvole abbondanti tendevano a ritardare le partenze. Quando l’intensità del richiamo aumentava più rapidamente, gli uccelli partivano prima. La riproduzione di registrazioni di uccelli appollaiati ha anticipato l’ora della prima partenza di massa di una media di oltre 6 minuti».

Le registrazioni del rumore del vento non hanno portato a partenze di massa anticipate, suggerendo che gli uccelli rispondono specificamente ai richiami dei loro compagni (non al rumore in generale).

Le taccole non sempre lasciavano il loro posatoio con involi di massa. Se il livello dei richiami non aumenta sufficientemente, le taccole dello stormo nel posatoio non riescono a raggiungere il consenso e si involano in piccoli gruppi.

Secondo uno degli autori dello studio, Alex Thornton del Center for ecology and conservation di Exeter, lo studio rivelano qualcosa di più ampio: «Ci aiuta a capire come gruppi davvero grandi di animali possono coordinare le loro azioni, qualcosa che raramente è stato testato in dettaglio prima. Inoltre, i nostri risultati forniscono ulteriori prove del fatto che le vocalizzazioni sono davvero fondamentali nel consentire ad alcune specie di prendere decisioni di gruppo, quindi dobbiamo indagare su cosa succede quando noi umani creiamo inquinamento acustico che potrebbe influenzare il modo in cui le informazioni si diffondono attraverso questi gruppi sociali. La prossima fase della nostra ricerca esaminerà questo».