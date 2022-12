La Corte Costituzionale: tutti i valichi montani vanno preclusi all’attività venatoria

LAC: sconfitta la Regione Lombardia, un’altra vittoria storica

[22 Dicembre 2022]

Mentre infuria la polemica sulla caccia nei Parchi e nei centri abitati fortemente voluta da Fratelli d’Italia – e il PD rivendica in qualche modo di aver contribuito, con la richiesta di istituire «Il comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, cosi’ importante per affrontare l’emergenza della fauna selvatica in eccesso a cominciare dai cinghiali e per valutare eventuali aggiustamenti delle leggi statali su caccia e parchi» – la sentenza sentenza n. 254 della Corte Costituzionale, depositata il 20 dicembre, ha dichiarato illegittima la norma regionale della Lombardia in materia di individuazione dei valichi montani preclusi alla caccia, soprattutto per la tutela della fauna migratrice. Infatti. la Cortr Costituzionale conclude: 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell’art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, quarta sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe».

La Lega per l’abolizione della caccia (LAC) esulta e spiega: «Il risultato è che ora da decine di siti fondamentali per l’avifauna di tutta la Lombardia se ne dovranno andare tutti i cacciatori: quelli che praticano la vagante e chi spara dagli appostamenti fissi. La Regione Lombardia finora aveva sempre disatteso quanto, prima il TAR e poi il Consiglio di Stato, avevano sentenziato dopo anni di battaglie legali della nostra associazione. Ovvero l’applicazione di una legge del 1992 che vieta la caccia nei pressi dei valichi montani interessati da importanti flussi migratori. A seguito della causa instaurata dalla LAC, i giudici della Consulta chiamati ad esprimersi sulla questione dal TAR, hanno sentenziato che la Regione Lombardia ha violato gli standard minimi di tutela ambientale. Questo perchè la Regione ha previsto il divieto di caccia nei valichi montani solo in una porzione della c.d. “Zona Alpi”».

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale di ieri, non è ammissibile restringere ad una sola parte del territorio regionale l’individuazione di tutti i valichi montani che vanno protetti dall’attività venatoria, a prescindere dall’area geografica.

Oltre a questo, la Corte Costituzionale ha stabilito che la superficie dei valichi montani (per un raggio di 1.000 metri) dagli stessi, non è assoggettata alla percentuale massima di territorio agro-silvo-pastorale da precludere alla caccia, in ragione dei preminenti interessi di tutela ambientale: «Il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall’avifauna, essendo posto a salvaguardia della specifica e puntuale esigenza di tutela derivante dall’esistenza della rotta migratoria, esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, avente ad oggetto il bilanciamento di interessi operato con la pianificazione faunistica». Ancora oggi, la Regione Lombardia ancora non considera valichi già noti e censiti che ammonterebbero a oltre 40.

Concludendo, la LAC esprime «Soddisfazione per il risultato finora conseguito e proseguirà nella sua battaglia per la messa al bando dell’attività venatoria nelle zone particolarmente interessate ai flussi migratori dell’avifauna contro l’arroganza della lobby venatoria, che si traduce in tempo e denaro pubblico sperperato dalla Regione».