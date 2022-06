La Commissione Ue approva il pacchetto natura e quello pesticidi

Timmermans: «Dobbiamo ripristinare l'80% della nostra natura che è in cattive condizioni»

[22 Giugno 2022]

Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, ha annunciato che «Questa mattina abbiamo adottato due proposte per proteggere la salute degli europei e della nostra natura. Uno è la legge sul ripristino della natura e l’altro è una proposta per dimezzare l’uso di pesticidi chimici nell’Ue entro il 2030».

Timmermans ha respinto le richieste dei gruppi politici di destra e conservatori che, approfittando cdella guerra in Ucraina, chiedevano di frenare aull’attuazione delle direttive biodiversità e Farm to Fork perche «Ci sono già troppi rischi per la sicurezza alimentare globale. Questo non è il momento». Ma il vicepresidente esecutivo dell’Ue ha risposto: «Se questo non è il momento, quando? Guardate i nostri terreni: il 70% è in cattive condizioni e questo già limita la produzione di cibo in alcune aree. Guardate gli impollinatori: una specie su tre è in declino anche se l’80% delle nostre colture dipende da loro. Guardate le grandinate in Croazia, la siccità estrema davvero paralizzante che vediamo in Italia ora, che porta a un’orribile carenza d’acqua, tra l’altro, o la perdita di terra dopo la sempre più frequente gota fría della Spagna. Cosa che prima accadeva una volta ogni 50 o 100 anni e ora sembra quasi un evento annuale. Usare la guerra in Ucraina per annacquare le proposte e spaventare gli europei facendogli credere che sostenibilità significhi meno cibo, è francamente abbastanza irresponsabile. Perché la crisi climatica e della biodiversità ci sta guardando in faccia. E ogni cittadino europeo lo vede quotidianamente, ovunque viva. Cerchiamo anche di essere abbastanza semplici, la scienza è molto chiara: questo è ciò che minaccia la sicurezza alimentare. Questo è ciò che minaccia la nostra sicurezza alimentare a lungo termine. Iniziamo ad affrontarlo oggi, ma ci vorrà del tempo prima che queste proposte diventino leggi e vengano applicate negli Stati membri. E non affronteranno tutti i problemi nei nostri sistemi alimentari: La nostra eccessiva dipendenza dai fertilizzanti sintetici e dai mangimi importati. La necessità di cambiare la nostra dieta e smettere di sprecare il 20% del nostro cibo. Il fatto che due terzi dei cereali nell’Ue siano utilizzati per l’alimentazione degli animali. O la necessità di migliorare i redditi degli agricoltori. Alcuni sono davvero disperati per il deficit che ottengono. Quindi abbiamo deciso oggi di preparare un’analisi completa di tutti i fattori trainanti della sicurezza alimentare. Compileremo tutto ciò che può essere fatto ora per accelerare la nostra transizione verso sistemi alimentari sostenibili. Perché dovremo farlo. Abbiamo bisogno della natura per sopravvivere e per sopravvivere la natura ha bisogno di noi per fare un passo avanti. I cittadini lo sanno molto bene. Nella Conferenza sul futuro dell’Europa hanno chiesto ripetutamente il ripristino della natura e la riduzione dei pesticidi. Nella consultazione sul ripristino della natura, il 96% ha sostenuto obiettivi vincolanti. E nell’iniziativa dei cittadini “Save Bees and Farmers”, 1,2 milioni di europei sono chiamati a ridurre l’uso di pesticidi. Anche le imprese sanno che dobbiamo agire. Dal cibo, ai beni di consumo alle energie rinnovabili, al turismo e persino alle industrie estrattive: tutti hanno chiesto una legislazione ambiziosa».

Timmermans ha continuato: «Quindi oggi, per la prima volta in assoluto, proponiamo una legge che imporrà a tutti gli Stati membri di ripristinare la natura . Dobbiamo ripristinare l’80% della nostra natura che è in cattive condizioni e riportare la natura nelle nostre città, paesi, foreste, terreni agricoli, mari, laghi e fiumi; la natura che i nostri cittadini vogliono e di cui hanno bisogno. Non si tratta solo della nostra salute fisica, ma anche della nostra salute mentale. Questo è qualcosa che ci darà più fiducia in noi stessi e nella nostra capacità di modellare il nostro ambiente naturale in modo sostenibile. Ora, ripristino non significa più aree protette. Va di pari passo con l’attività economica, anzi la rafforza. Pensa solo alle api, alle farfalle e agli altri impollinatori di cui le nostre colture hanno bisogno per crescere».

Secondo il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, «Anche sui pesticidi stiamo facendo un enorme passo avanti. Entro il 2030, metà dei pesticidi chimici dovrebbe essere sostituita con alternative, con pratiche come la rotazione delle colture e con tecnologie come l’agricoltura di precisione. Proponiamo inoltre di vietare tutto l’uso di pesticidi in aree sensibili come scuole, ospedali, parchi e campi da gioco. Più a lungo aspettiamo, più costoso e difficile sarà tutto. Per tutti i soggetti coinvolti, e in particolare per coloro che dipendono più direttamente dalla natura: agricoltori, silvicoltori e pescatori. L’urgenza è grande, ma sappiamo anche che il ripristino della natura e la sostituzione dei pesticidi chimici richiedono tempo. Ecco perché le nostre misure sono per il 2030, e per il ripristino della natura anche il 2040 e il 2050».

Il commissario Ue all’ambiente Virginijus Sinkevičius ha aggiunto: «In effetti, questo è un giorno importante per la biodiversità dell’Europa, per la nostra ambizione climatica e per la mitigazione del clima. Per la nostra sicurezza alimentare e per i nostri cittadini che sono stati molto chiari e ad alta voce chiedendo all’Ue di agire per la natura. La nuova legge sul ripristino della natura apre davvero nuovi orizzonti: è la prima legge di ripristino completa a livello dell’Ue nel suo genere. Negli ultimi trent’anni, il nostro obiettivo principale è stato la protezione e la salvaguardia delle aree naturali. Questo è stato e sarà sempre fondamentale. Ma non basta più invertire la perdita di biodiversità in Europa. Troppa della nostra natura è già stata distrutta o degradata nel corso degli anni: l’81% degli habitat protetti dall’Ue è in cattive condizioni, con il 36% in deterioramento e solo il 9% in miglioramento. Questo è semplicemente inaccettabile. Questa proposta affronta l’anello mancante nel nostro acquis: gli ecosistemi che sono stati danneggiati e stanno frenando l’Europa. Ripristinandoli, stiamo elevando il livello della nostra natura in tutta l’Unione. In pratica, questa legge richiede che entro il 2030 siano in atto efficaci misure di ripristino sul 20% delle aree terrestri e marittime dell’Unione. Richiede inoltre che, entro il 2050, le misure di ripristino riguardino tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino. Unisce questi obiettivi generali con obiettivi per ecosistemi specifici, impollinatori, uccelli, ecosistemi urbani e così via».

Sinkevičius non è entrato nei dettagli, ma ha citato alcuni esempi: «Cerchiamo di fermare la perdita netta di spazi verdi urbani entro il 2030 e di aumentarli del 5% fino al 2050. Suggeriamo inoltre un minimo del 10% di copertura arborea in ogni città, paese e periferia europea e un guadagno netto di spazio verde integrato con edifici e infrastrutture. Miriamo a rimuovere le barriere fluviali in modo che almeno 25.000 chilometri di fiumi in Europa diventino fiumi a flusso libero entro il 2030. E questa è solo una piccola parte degli obiettivi. Ma ciò che presentiamo oggi non riguarda solo la natura, è molto di più. Quando si previene l’erosione del suolo, si agisce sulla sicurezza alimentare non solo a lungo, ma anche a breve termine. Quando si ripristinano le zone umide, si evitano le inondazioni nelle città a valle. E ovviamente è estremamente importante per il clima. Niente rimuove il carbonio in modo più efficiente delle nostre foreste, zone umide e mari. Ora abbiamo molte conoscenze sui benefici per il clima delle soluzioni basate sulla natura. Con questa nuova legge, possiamo iniziare a mettere in pratica tutto questo».

Il commissario Ue ha ammonito gli scettici: «Dobbiamo finalmente smettere di vivere nel mito che la protezione e il ripristino della natura siano un costo senza ritorno. Questa proposta farà risparmiare all’Europa ingenti somme di denaro. Per il ripristino, per ogni euro che investiamo, otteniamo un ritorno di almeno 8 euro, dai benefici forniti dagli ecosistemi sani. Eppure non conosco nessuna tecnologia efficiente che possa sostituire la vasta portata dei benefici offerti dagli ecosistemi naturali. Quindi la cosa più costosa che possiamo fare è non agire e perderli. Inoltre, tali investimenti possono provenire da tutte le direzioni: fondi pubblici e privati ​​o impegno aziendale. E ci sono molte opportunità di cofinanziamento nel bilancio dell’Ue».

Sinkevičius ha concluso «Abbiamo una legge sul clima, per la crisi climatica, ed è stato un invito ai paesi di tutto il mondo a seguire la nostra ambizione climatica. Questa è una legge per la natura. E sono orgoglioso che lo stiamo proponendo puntualmente anche ai nostri partner globali, poiché ieri è stato confermato che la tanto attesa COP15 si svolgerà finalmente a dicembre a Montreal. La nuova legge sul ripristino della natura mostrerà al mondo intero che l’Ue prende sul serio la natura. Sarà il nostro asso e ci aiuterà a promuovere un ambizioso quadro internazionale per la biodiversità».