La Cina si prepara a espandere le aree protette marine e terrestri

Istituito il gruppo di coordinamento nazionale cinese delle Key Biodiversity Areas

[25 Luglio 2022]

In occasione del seminario di lancio organizzato dall’International Union for Conservation of Nature China (Iucn China), la Repubblica popolare cinese ha ufficialmente istituito il Key Biodiversity Areas China National Coordination Group il cui primo passo è l’identificazione delle aree biodiverse più importanti e critiche «Per realizzare la conservazione e il ripristino naturale ed ecologico».

Con il moltiplicarsi di approcci diversi per identificare i siti importanti per la biodiversità, al 2004 Iucn World Conservation Congress di Bangkok, i membri dell’Iucn hanno adottato una risoluzione, chiedendo «Un processo consultivo mondiale per concordare una metodologia per consentire ai Paesi di identificare Key Biodiversity Areas (KBA), fornendo un approccio standard per identificare questi siti importanti per la biodiversità».

Successivamente, la Iucn Species Survival Commission e la Iucn World Commission on Protected Areas hanno istituito una Joint Task Force su biodiversità e aree protette per sviluppare in modo fortemente partecipativo i criteri e la metodologia per le KBA. Sulla base di questo lavoro, al 2016 IUCN World Conservation Congress tenutosi nelle Hawai’i, l’Iucn ha pubblicato un “Global Standard for the Identification of Biodiversity Key Areas” (standard KBA) e poi, nel 2019, ha approvato le “Guidelines for using A Global Standard for the Identification of Biodiversity Key Areas”. L’Iucn spiega che «Le KBA sono siti che contribuiscono in modo significativo alla persistenza globale della biodiversità e stanno ottenendo un riconoscimento crescente in questo lavoro. Al momento, nel mondo sono stati identificati oltre 16.000 KBA, attivati ​​da vari criteri, ma alcuni applicano criteri legacy»

In Cina, fin dal 2018, l’Iucn ha introdotto attivamente lo standard KBA ai suoi membri e partner, con l’obiettivo di «Contribuire ai crescenti sforzi di conservazione e ripristino e allo sviluppo della civiltà ecologica cinese. Sono state realizzate una serie di attività come la traduzione in cinese dello standard e delle linee guida KBA, la formazione e i workshop sull’applicazione dei criteri KBA.

Il 22 giugno 2022, Iucn China ha tenuto il workshop di lancio online del KBA China National Coordination Group (NCG), che segna l’istituzione formale del KBA China NCG e il lancio ufficiale del lavoro di KBA in Cina.

Durante l’incontro, Andrew Plumptre, capo del segretariato KBA, ha presentato i progressi globali delle KBA, gli standard KBA, il processo di identificazione e denominazione a KBA e ha fornito suggerimenti per la KBA China NCG: «Sfruttando il ruolo di ospite della Cina nell’imminente COP15 di dicembre (che si terrà a Montreal, in Canada, perché la Cina si è dichiarata non in grado di ospitare la seconda parte del summit a causa della recrudescenza del Covid-19, ndr), spero che l’NCG cinese possa dare un contributo solido e sostanziale al Post-2020 Global Biodiversity Framework, in particolare il Target 3 che probabilmente proporrà di proteggere il 30% del pianeta entro il 2030. E’ importante mettere questo 30% in luoghi che massimizzino la biodiversità conservata e molti di noi sperano che il 30% miri alla copertura delle KBA».

L’Iucn China ha anche introdotto lo stato di avanzamento dell’identificazione della KBA in Cina e il lavoro di preparazione per l’NCG cinese, inclusa la proposta di costituzione dell’NCG e la bozza del Terms of Reference (TOR). Inoltre, ci sono state ampie discussioni tra i membri di NCG per rivedere e concordare il TOR della KBA China NCG e per eleggere il primo team esecutivo che include il presidente, il copresidente, il collegamento e il segretario.

Weihua XU, presidente della KBA China NCG e professore al Centro di ricerca per le scienze eco-ambientali dell’Accademia cinese delle scienze, ha detto che «Ci concentreremo sull’ulteriore familiarità con gli standard KBA, sulla raccolta e sull’analisi di informazioni e risultati rilevanti, sulla formulazione di procedure e processi operativi, ecc. Iucn China fornisce supporto di segreteria per la KBA China NCG e lavora a stretto contatto con la SEE Foundation e altri membri IUCN per supportare congiuntamente lo sviluppo di KBA China NCG e il lavoro di KBA in Cina».

Composto da 24 membri di think tank governativi, istituti di ricerca e università, ONG e partner KBA, il KBA China NCG avvierà il prima possibile il lavoro di identificazione iniziale delle KBA, inclusa la valutazione delle KBA esistenti. applicando i criteri nello standard KBA, e prov cedendo, tra l’altro, all’identificazione delle KBA, alla presentazione di proposte al World Database of KBAs e alla revisione di proposte di esperti esterni e istituzioni.