La Casa dell’Agronomo, la Foca monaca e il Plasticene

Tanelli: «Siamo ancora in tempo ad invertire la tendenza al globale e locale al degrado ambientale, sociale, etico e culturale»

[9 Settembre 2022]

Recentemente sono giunte dal PNAT due gran belle notizie. La prima riguarda l’inaugurazione alla Casa dell’ Agronomo a Pianosa- dopo un lungo ed accurato lavoro di restauro- del bellissimo allestimento museale sul mare e la storia di Pianosa. La seconda ci dice che la foca monaca continua a frequentare la grotta di Capraia, come documentato da un emozionante filmato ripreso una settimana fa dalla telecamera del PNAT. Due eventi, quelli di Pianosa e Capraia, in grado di trasmettere suggestioni, insegnamenti e speranze affinchè la tragedia dell’ Ucraina, la crisi energetica ed economica e il triste folklore elettorale (ma a votare dobbiamo andare), non cancellino il nostro bisogno di politiche ed azioni verso un mondo solidale e l’ uso di energie pulite e rinnovabili.

Poi vi è una terza gran bella notizia. La presentazione all’Elba di Plasticene di Nicola Nurra, sabato 10 all’Open Air Museum di Italo Bolano a San Martino e lunedi 12 alla De Laugier a Portoferraio. Ho letto l’opera di Nicola alcuni mesi fa quando è uscita, e raramente ho avuto modo di leggere pagine in cui scienza e poesia si fondono in una magistrale narrazione condotta con i ritmi e le aspettative di un grande romanzo.

La storia geologica della Terra inizia attorno a 4,3 miliardi di anni fa. Poche centinaia di anni dopo inizia la storia biologica. Da appena 200.000 anni, un niente per la storia del Pianeta, inizia l’ avventura dei nostri progenitori diretti, i così detti sapiens. Alcuni di questi (quelli che vivono il “nord” del mondo) da poco più di 200 anni sono diventati dei potenti agenti in grado di condizionare le geodiversità e le biodiversità del mondo che ci ospita, e la nostra stessa sopravvivenza iniziando: da quelli che vivono il “sud” del mondo.

Siamo ancora in tempo ad invertire la tendenza al globale e locale al degrado ambientale, sociale, etico e culturale. Ma dobbiamo fare presto, molto presto come ci ricordano anche Pianosa, Capraia e il Plasticene.

di Beppe Tanelli

primo presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano