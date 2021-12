L’8 dicembre ritorna la Festa d’Inverno all’Isola d’Elba: da Mola all’Azienda Agricola Arrighi

Visite guidate, passeggiata, buon cibo, buon vino e riffa

[2 Dicembre 2021]

Dopo una sospensione causa Covid-19 nel 2020, ritorna la Festa d’Inverno di Legamnbiente Arcipelago Toscano: l’appuntamento per soci, simpatizzanti ed escursionisti è per Mercoledì 8 dicembre, con ritrovo ore 10, 00 Aula VerdeBlu “Giovanna Neri”, Zona Umida di Mola, Capoliveri per le registrazioni e iscrizioni e, per chi lo vuole, per fare una breve visita guidata alla zona umida in corso di ripristino.

Alle ore 11,00 si parte per una passeggiata tra mare e vigne d’inverno: da Mola all’azienda agricola Arrighi alla scoperta della natura a riposo, con Antonio Arrighi e le guide e gli educatori di Legambiente

Ore 13,00 all’Azienda Agricola Arrighi a Porto Azzurro, sostanzioso spuntino con pasta e fagioli, braciata e braciata vegetariana. La quota di partecipazione per i non soci di LEGAMBIENTE 2022 euro 10,00

Poi ci sarà la presentazione Riffa del cigno a sostegno delle attività di Legambiente Arcipelago Toscano per la difesa dell’ambiente e del territorio. Un biglietto si può ottenere con un’offerta minima e permetterà di partecipare all’estrazione di ricchi premi prevista per domenica 19 dicembre.

Chi non riuscisse a partecipare alla passeggiata può andare direttamente all’Azienda Agricola Arrighi. Chi non se la sentisse di ritornare a Mola a piedi dopo il buon cibo e il buon vino, può usufruire del pullmino messo a disposizione da Legambiente.

Per partecipare è obbligatorio il Green Pass obbligatorio

Per motivi organizzativi e per non sprecare cibo, prenotazione obbligatoria entro le ore 12,00 del 6 dicembre

Per informazioni e prenotazioni: 3398801478 – legambientearcipelago@gmail.com