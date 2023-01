Kirsten Schuijt è la nuova direttrice generale del Wwf International

«Il Wwf continuerà il suo impegno per un futuro in cui l’umanità viva in armonia con la natura»

[5 Gennaio 2023]

La 49nne olandese Kirsten Schuijt, convinta sostenitrice che la natura sia la base della nostra economia, è la nuova direttrice generale del Wwf International e succede all’italiano Marco Lamberini che ricopriva l’incarico dal 2014 che nel suo discorso di commiato ha sottolineato: «Per me sono stati nove anni davvero intensi e gratificanti, con molti momenti emozionanti e senza dubbio anche qualche fallimento. Ma anche questa è la vita».

Il Wwf traccia un breve profilo della Schuijt: «Entrata nell’associazione ad appena 11 anni come giovane ranger, era a capo del Wwf dei Paesi Bassi dopo aver ricoperto diversi ruoli negli ultimi 20 anni all’interno dell’organizzazione, guidando delegazioni in vari appuntamenti internazionali. Laureata in economia all’università di Maastricht ha vissuto e lavorato in Kenya e Malawi, conducendo ricerche scientifiche con le comunità locali, concentrate soprattutto sul valore economico della Natura».

La Schuijt ha commentato: «Ringrazio il board per avermi dato fiducia e sono entusiasta di assumere questo nuovo ruolo e rafforzare ulteriormente la leadership del Wwf per un futuro ‘nature positive. Il Wwf continuerà il suo impegno per un futuro in cui l’umanità viva in armonia con la natura. La nostra missione di preservare la natura e promuovere un futuro sicuro e sostenibile per l’umanità è più urgente che mai».