Italia in fumo, Legambiente: la Toscana al sesto posto con 379 reati connessi a incendi boschivi

Ferruzza: dopo gli ultimi disastrosi incendi, fare di più sul versante della prevenzione

[29 Luglio 2022]

Commentando il dossier nazionale “Italia in Fumo”, Legambiente Toscana definisce «Estremamente allarmante anche la situazione in Toscana che si posiziona sesta per numeri di incendi dolosi colposi e generici nel 2021 dopo Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Lazio. Sesta posizione che sembra rispecchiare storicamente l’andamento più generale degli ecoreati nel nostro paese».

Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana e componente della Segreteria nazionale di Legambiente, sottolinea che «Come si evince dagli ultimi disastrosi incendi di Massarosa e Cinigiano (che ovviamente non sono computati in questo dossier), occorre fare di più sul versante della prevenzione; dobbiamo far sì che la catena di comando della lotta agli incendi ricomprenda da subito una cultura territoriale (e forestale) diffusa, che sappia valorizzare le competenze e il volontariato di ogni luogo. Anche perché con le sempre più frequenti ondate di calore che la crisi climatica ci consegnerà è ancora più urgente serrare le fila nella gestione e tutela del nostro inestimabile patrimonio boschivo».