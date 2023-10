Istituito il mini parco nazionale di Portofino

Legambiente Liguria: «Una giornata triste per l’ambiente e per chi ama la natura»

[12 Ottobre 2023]

La Regione Liguria ha comunicato che «Il ministero dell’Ambiente ha approvato la nuova perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino sulla base dei confini originari di Portofino, Santa Margherita e Camogli insieme all’area marina protetta, accogliendo integralmente la proposta di Regione Liguria. Secondo quanto previsto dalla norma, la perimetrazione definitiva, che comprenderà l’area marina protetta di Portofino, sarà oggetto di un decreto del Presidente della Repubblica e garantirà la tutela e la conservazione di una delle aree del territorio ligure di maggior pregio ambientale».

In realtà si tratta della conferma di quanto temevano c gli ambientalisti: l’istituzione di un mini Parco nazionale, il l più piccolo d’Italia, nato dalla fusione dell’Area marina protetta con il Parco Regionale ma con addirittura meno protezione di prima.

Come fa notare Legambiente Liguria, «Regione Liguria da sempre ideologicamente contraria all’idea di ampliare la protezione ambientale dei parchi non ha nemmeno ascoltato quei comuni che invece volevano entrare nel parco nazionale. Gli interessi speculativi prevalgono a discapito della collettività, dei valori ecosistemici e delle risorse economiche che un Parco Nazionale avrebbe potuto distribuire in ottica di sistema e area più vasta che non i soli tre Comuni. La Lega e la Regione Liguria non hanno mai svolto un dibattito serio e scientifico sull’ampiezza del Parco, sulla necessità di tutelare gli habitat garantendo sviluppo, perché per la visione ideologica, distruttivista e negazionista dei cambiamenti climatici non prevede dialogo. Una giornata triste per l’ambiente e per chi ama la natura».