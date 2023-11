Isola d’Elba, al via lavori da 150mila euro per difendere i castagneti di Marciana

Le risorse sono in arrivo dal ministero dell’Ambiente, grazie a un progetto del Parco nazionale Arcipelago toscano

[20 Novembre 2023]

I castagneti rappresentano una parte minoritaria dell’Isola d’Elba – la superficie totale di boschi a prevalenza di castagno è di soli 432 ettari – ma al contempo molto importante, essendo un habitat di interesse comunitario.

Per questo il Parco nazionale dell’Arcipelago toscano ha presentato un progetto per il restauro ecologico e paesaggistico dei castagneti di Marciana, ottenendo da ministero dell’Ambiente (all’interno del programma Parchi per il clima) fondi in grado di finanziare lavori per circa 150mila euro.

È stato questo il tema dell’incontro istituzionale avvenuto oggi proprio a Marciana, pensato per condividere la notizia con la comunità locale: l’intervento è stato affidato alla ditta Nanni Elba cooperativa agricolo forestale a r.l. di Marciana, mentre la conclusione dei lavori è stimata entro l’autunno 2024.

Ad oggi la rarefazione o la scomparsa delle attività di gestione e sfruttamento dei boschi di castagni rappresentano fattori di pressione che portano alla loro degradazione, alla riduzione delle superfici dell’habitat e alla perdita di biodiversità; a queste minacce si aggiunge ad esempio la diffusione del cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus, senza dimenticare il rischio incendi.

Visto il contesto, il progetto di restauro si articolerà dunque su più fronti: recupero di una parte dei castagneti da frutto presenti nel territorio del Comune di Marciana non più soggetti a cure ordinarie, attraverso il loro risanamento fitosanitario e la loro rimessa in produzione; abbattimento delle piante di conifera (pino insigne, douglasia, pino marittimo) invadenti alcune delle superfici interessate dagli interventi; interventi di lotta alla cinipide galligeno col prolungamento e intensificazione dei lanci di Torymus sinensis nelle aree di intervento; interventi di prevenzione e controllo biologico delle fitopatie fungine; censimento delle piante da frutto.