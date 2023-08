Incendio all’Elba: evacuate case, un campeggio e un villaggio turistico

Legambiente: sono tornati i criminali del fuoco? Più mezzi alle associazioni anti-incendio

[22 Agosto 2023]

Dopo l’arrivo dei canadair e di elicotteri, l’incendio che nella notte ha devastato una grossa area del Comune di Rio vicino alla località costiera di Ortano sembra essere sotto controllo. L’incendio è è divampato intorno alle ore 21,00 del 21 agosto, in località Chiusello nel Comune di Rio e le fiamme sono arrivate pericolosamente vicino alle case e sono state evacuate le abitazioni della zona fino a San Felo, il Camping Canapai e il villaggio vacanze di Ortano. Il Comune di Rio ha messo a disposizione le scuole elementari di Rio Marina per ospitare i turisti evacuati, il Conad del paese ha fornito tutti i beni di prima necessità essenziali per gli sfollati e per il personale impegnato nelle operazioni antincendio.

La strada provinciale 26 tra Rio e Porto Azzurro è stata chiusa e il traffico deviato sulla strada del Volterraio.

E’ ancora presto per fare un bilanz cio dell’area percorsa dal fuoco e determinare se le cause sono dolose o se si tratta di un incendio appiccato da qualcuno, però Legambiente Arcipelago Toscano evidenzioa che «L’Isola d’Elba sembrava ancora una volta uscita indenne dagli incendi che negli ultimi anni hanno devastato le coste del Mediterraneo e altre isole. Dopo i grandi incendi dolosi degli anni ’90 per contrastare l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e gli arresti di alcuni incendiari che hanno spezzato la rete di complicità e omertà, gli incendi boschivi sono stati fortunatamente radi anche per la vigilanza dei volontari della Protezione Civile e delle associazioni. Ma il grosso incendio che nella notte ha colpito il Comune di Rio nell’area di Ortano, costringendo ad evacuare camping e abitazioni, è un pessimo segnale su un possibile ritorno dei criminali del fuoco favorirto dalle alte temperature portate dal cambiamento climatico e da una siccità che è diventata la nuova normalità».

Il Cigno Verde isolano conclude: «Questo nuovo incendio ci dice che non possiamo abbassare la guardia e che la rete di prevenzione e intervento va rafforzata, dotando anche le associazioni anti-incendio di nuovi mezzi più moderni ed efficienti. E’ una richiesta che come Legambiente avanziamo a Comuni, Regione, Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e governo. La nostra Isola è in prima linea sul fronte del riscaldamento globale che risale velocemente il Mediterraneo occorre rafforzare prevenzione e controlli per evitare che piromani e criminali distruggano il nostro patrimonio di bellezza e biodiversità».