In Gran Bretagna, il Dorset Council acquista terreni per salvare i pipistrelli

Una nuova riserva naturale per tutelare i ferro di cavallo maggiori, anche con il volontariato

[12 Gennaio 2023]

In Gran Bretagna, il Dorset Council ha acquistato più di 5 ettari di terreni vicino a Blandford per trasformarli in un paradiso per la fauna selvatica e sta cercando volontari che aiutino a piantare alberi e siepi.

Il Dorset Council spiega che «Il terreno, che attualmente è costituito da campi coltivabili e boschi, confina con la Milldown Nature Reserve, vincitrice del premio Green Flag, e con il North Dorset Trailway vicino a Blandford. L’obiettivo dell’acquisto del terreno è quello di creare nuovi habitat e corridoi faunistici per sostenere la sopravvivenza di uno dei pipistrelli più rari in Europa, il ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum). Il progetto vedrà il ripristino delle siepi, la creazione di un prato di fiori selvatici e la piantumazione di altri alberi».

I ferri di cavallo maggiori sono protetti in Europa (e in Italia) e si pensa che nel Regno Unito vivano meno di 13.000 esemplari di questi pipistrelli, principalmente nel sud-ovest dell’Inghilterra e nel Galles.

L’acquisto è stato reso possibile grazie all’Habitat Compensation Fund del Dorset Council che utilizza fondi delle tasse per l’urbanizzazione e e da finanziamenti extra per il progetto provenienti dal programma Farming in Protected Landscapes del Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra – amministrazione Cranborne Chase Area of ​​Outstanding Natural Beauty), Blandford Forum Town Council e Dorset Council. L’amministrazione pubblica del Dorset sottolinea che «La nuova riserva naturale fornirà un habitat cruciale per pipistrelli adulti e giovani provenienti dal vicino posatoio del Bryanston Site of Special Scientific Interest, supportando anche altre specie di pipistrelli e una miriade di altri animali selvatici».

Cllr Ray Bryan, cond sigliere all’ambiente del Dorset Council, ha dichiarato: «Proteggere e ripristinare l’ambiente naturale del Dorset è una delle priorità fondamentali del Consiglio. Questo recente acquisto di terreni è un’eccellente opportunità per creare l’habitat tanto necessario per la fauna selvatica del Dorset, fornendo allo stesso tempo un maggiore accesso alla località di campagna per i residenti. Siamo determinati a lavorare con i partner per promuovere il recupero della natura e affrontare l’emergenza ecologica».

Per inaugurare e celebrare questa aggiunta di un’area verde pubblica protetta, il 21 e 22 gennaio il Dorset Council organizzerà un evento di volontariato per piantare alberi e siepi e i cittadini che vogliono contribuire possono donare al Blandford Forum Town Council 40 sterline (+ IVA) per ognuno dei 70 alberi che verranno piantati.