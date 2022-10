In Ecuador scoperte 6 nuove specie di rane pluviali

Una è stata chiamata Cutin de la Resistencia, in onore dell’ambientalista Alba Romero, assassinata a 24 anni

[27 Ottobre 2022]

Lo studio “Six new species of Pristimantis (Anura: Strabomantidae) from Llanganates National Park and Sangay National Park in Amazonian cloud forests of Ecuador”, pubblicato su PeerJ da

Jhael Ortega e Santiago Ron della Pontificia Universidad Católica del Ecuador e da Jorge Brito dell’Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO), descrive 6 nuove specie di rane pluviali del genere Pristimantis (Strabomantidae): P. tamia, P. anaiae, P. glendae, P. kunam, P. Resistencia e P. venegasi scoperte alle pendici orientali delle Ande ecuadoriane e conosciute per ora in un’unica località trai parchi nazionali di Llanganates e di Sangay.

All’ INABIO spiegano che «Le nuove specie appartengono a due cladi. Il primo clade è fratello del sottogenere Huicundomantis e comprende P. tamia, P. miktos e P. mallii , specie che per le loro somiglianze morfologiche e posizione filogenetica, sono state raggruppate nel gruppo delle specie Pristimantis miktos , un taxon che è emerso anch’esso in questa pubblicazione. Pristimantis tamia è morfologicamente simile a P. miktos, P. mallii, P. martiae e P. incomptus , ma differisce da loro per la mancanza di fessure vocali e di membrana timpanica e per l’iride azzurro-verde. Sulla base di questi risultati, il sottogenere Huicundomantis viene ampliato per includere il gruppo di specie P. miktos. Il secondo clade è noto per essere molto divergente ed essere formato esclusivamente da nuove specie: P. anaiae, P. glendae, P. kuna, P. Resistance e P. venegasi. Le nuove specie somigliano a P. roni, P. yanezi, P. llanganati, P. katoptroides, P. verecundus e P. mutabilis , ma si distinguono da loro per la mancanza di fessure vocali e membrana timpanica e per la presenza di ampie aree rotonde scure con sottili e confini chiari nella regione sacrale».

I ricercatori equadoregni hanno voluto dare alla loro scoperta un forte significato politico e hanno dato il nome Resistencia a una delle rane. Come spiega Ron: «Dedichiamo una delle ranitas che abbiamo appena descritto, il cutin de la Resistencia, ai difensori ambientali assassinati in America Latina. Alba Bermeo è stata assassinata venerdì per essersi opposta all’estrazione mineraria ad Azuay, Ecuador. Una nuova vittima».

Alba Romero aveva solo 24 anni ed era incinta quando è stata brutalmente assassinata, come scrive l’Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, «Difendere i nostri diritti non può costarci la vita»

Negli ultimi 10 anni l’America Latina è stata la regione del mondo più pericolosa per i difensori dell’ambiente, con 1.180 ambientalisti e leader comunitari e indigeni assassinati, il 68% del totale mondiale. Omicdi perpetrati molto spesso dalle imprese minerarie.

I ricercatori evidenziano che «Con oltre 569 specie distribuite dall’Honduras orientale e Panama attraverso le Ande fino alla Bolivia, all’Argentina settentrionale e al Brasile, Pristimantis è il genere più ricco di specie tra i vertebrati terrestri. Essendo sviluppatori diretti (uova terrestri e non girini) non dipendono dai corpi idrici per la loro riproduzione, pertanto è stata avanzata l’ipotesi che lo sviluppo diretto possa essere uno dei motivi che spiegano la loro grande diversità, soprattutto nelle Ande. la regione con il maggior numero di specie; tuttavia, tale ipotesi non è stata rigorosamente verificata».

Negli ultimi 5 anni, l’inclusione di informazioni molecolari nelle revisioni sistematiche ha consentito la descrizione di 50 specie (47 endemiche) di Pristimantis dell’Ecuador. Di queste, 16 sono stati descritti solo nel 2019, suggerendo che «La ricchezza di specie di Pristimantis è significativamente sottostimata e il numero di descrizioni di specie continuerà ad aumentare, soprattutto negli altopiani».

La più elevata ricchezza di specie di Pristimantis si trova nelle Ande della Colombia e dell’Ecuador. In Ecuador, I Bosques Montanos Amazónicos sono la regione con la più alta ricchezza di specie e dove negli ultimi anni sono state scoperte la maggior parte delle specie di Pristimantis . In quella regione, il Parque Nacional Llanganates e il Parque Nacional Sangay si estendono su 7.375,6 km 2 di foreste umide montane e brughiere, dove gli le ricerche sugli anfibi sono scarse a causa della mancanza di strade di accesso, delle condizioni geografiche e del clima rigido.

A causa della mancanza di informazioni sullo stato delle popolazioni o sulla loro esistenza in altre località, Ortega, Brito e Ron, raccomandano di catalogare queste nuove specie nella categoria alla categoria dati insufficienti (DD) della Lista Rossa dell’Iucn ma avvertono che «Tuttavia, è importante ricordare che tutte le specie si trovano a meno di 20 km dall’area deforestata più vicina».