Il Tyrannosaurus rex e i velociraptor avevano labbra come quelle delle lucertole (VIDEO)

Contrariamente a quanto si credeva i denti dei teropodi non erano visibili quando la bocca era chiusa

[3 Aprile 2023]

Secondo lo studio “Theropod dinosaur facial reconstruction and the importance of soft tissues in paleobiology”, pubblicato su Science da un team di ricercatori statunitensi, canadesi, cinesi e britannici guidato da Thomas Cullen del Dipartimento di geoscienze del College of sciences and mathematics della Auburn University, nuove prove indicano che, «Contrariamente alla credenza popolare, i dinosauri teropodi come il Tyrannosaurus rex e il Velociraptor avevano labbra che coprivano i denti».

Le scoperte di Cullen e dei suoi colleghi contraddicono la visione tradizionale tradizionale sull’aspetto di questi iconici dinosauri e la loro ricerca innovativa ha diverse importanti implicazioni per la comprensione della biologia e dell’evoluzione degli animali.

Cullen spiega: «Abbiamo ricostruito l’anatomia dei tessuti molli, confrontato le misurazioni dentali e studiato i dati sulla salute e l’usura dei denti per scoprire ulteriormente che ciò che siamo abituati a vedere sul grande schermo non è accurato. I denti di questi dinosauri teropodi non avevano subito l’usura come quelli di un coccodrillo e molto probabilmente avevano una copertura simile a un labbro».

Scoperte che non solo possono cambiare il modo in cui le persone vedranno i dinosauri teropodi, ma influenzano gli studi sulla loro paleobiologia: «Che questi animali possedessero labbra significa che i loro denti si consumavano e funzionavano in modo diverso, scoperte che potrebbero avere un impatto sulle future ricostruzioni biomeccaniche – dicono alla Auburn University – La presenza di ulteriori tessuti molli ha anche implicazioni per la loro ecologia alimentare e la loro storia di vita. Nel complesso, questi nuovi risultati creano un quadro inestimabile che ha un impatto sulla paleontologia dei dinosauri e sullo studio della struttura degli ecosistemi».

Tradizionalmente, nelle animazioni e nella computer generated imagery (CGI) di film come “Jurassic Park”, T. rex e Velociraptor hanno sempre denti esposti e in mostra. Ma Cullen e il suo team hanno confrontato molteplici aspetti della paleobiologia consolidata dei dinosauri teropodi, tra i quali: usura dei denti – La quantità di usura sullo smalto e sulla dentina effettivi dei loro denti ha mostrato un’usura inferiore rispetto a quella dei loro parenti viventi più stretti, i coccodrilli; dimensioni e scala – Le dimensioni del cranio in approssimazione alla mascella e ai denti dimostrano che avrebbero potuto avere labbra e i loro denti non sarebbero stati troppo grandi per essere coperti; anatomia ossea: le caratteristiche della superficie dell’osso intorno ai denti sono molto più simili a quelle delle lucertole che dei coccodrilli, compreso il possesso di una fila di piccole cavità che ospitano vasi sanguigni e nervi per la pelle e le gengive.

Secondo i ricercatori, «Le labbra dei teropodi erano più simili a quelle delle lucertole e non erano come le labbra dei mammiferi o degli esseri umani». Cullen conclude: «Le labbra dei dinosauri sarebbero state molto diverse dalle nostre labbra, in quanto, sebbene coprissero i denti, non potevano davvero essere mosse indipendentemente, non potevano essere arricciate in un ringhio o fare altri tipi di movimenti che associamo alle labbra negli esseri umani (o di altri mammiferi). Così, le labbra dei dinosauri sarebbero più simili a quelle di molte lucertole o anfibi, anche se tipicamente associamo la struttura delle labbra ai mammiferi come noi».