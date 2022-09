Il topo-toporagno sconosciuto che potrebbe salvare le aquile giganti delle Filippine (VIDEO)

Appartiene a una nuova specie e genere ed è stato chiamato come il suo scopritore, il biologo filippino Danilo Balete

[2 Settembre 2022]

Anche se non sono famose come la foresta pluviale amazzonica o della Grande barriera corallina, le montagne delle Filippine sono uno dei luoghi più ricchi di biodiversità del pianeta. Queste nebbiose foreste pluviali ospitano più specie di mammiferi endemiche per Km2 di qualsiasi altra area della Terra, ma trovare questi mammiferi, in gran parte minuscoli e difficili da individuare, è un lavoro difficile anche per gli scienziati più esperti. Ma il defunto biologo Danilo Balete aveva un talento speciale per il lavoro sul campo e ora lo studio “A new genus and species of shrew-like mouse (Rodentia: Muridae) from a new center of endemism in eastern Mindanao, Philippines”, pubblicato recentemente sul the Journal of Mammalogy da un team di ricercatori statunitensi e filippini, rivela che uno dei topi scoperti da Balete si è rivelato essere non solo una nuova specie, ma un genere completamente nuovo.

Larry Heaney, curatore dei mammiferi al Field Museum di Chicago e autore senior dello studio, ricorda che «Negli ultimi decenni, abbiamo appreso quanto siano incredibilmente importanti le Filippine come dimora di mammiferi che non si trovano da nessun’altra parte, e gran parte di questa conoscenza può essere fatta risalire al lavoro sul campo condotto da Danny Balete» e in suo onore il nuovo mammifero è stato chiamato topo di Balete (Baletemys kampalili).

Il principale autore dello studio, Dakota Rowsey, responsabile delle collezioni di vertebrati al’Arizona State University e ricercatore associato al Field Museum, evidenzia che «Dare a una nuova specie il nome di qualcuno è una grossa responsabilità: è un grande onore dato alle persone che danno contributi a lungo termine e ad alto impatto alla scienza della biodiversità. Dare a un nuovo genere il nome di qualcuno è uno dei più alti onori che i biologi possono conferire».

La geografia montuosa delle Filippine contribuisce alla loro biodiversità. Le loro alte montagne sono più fresche e molto più umide delle pianure circostanti e per i piccoli mammiferi è difficile spostarsi da una vetta all’altra, quindi, tendono a rimanere isolati nelle loro “isole del cielo”, evolvendosi separatamente l’uno dall’atro e formando nuove specie. Heaney spiega che «Più alta e più grande è la catena montuosa, più specie di mammiferi che vivono lì non vivono in nessun’altra parte del mondo».

Heaney ha studiato i mammiferi delle Filippine per 40 anni e ha incontrato Danny Balete per la prima volta alla fine degli anni ’80, quando si era appena laureato all’università delle Filippine e si stava già facendo un nome per il suo amore per la natura e la sua abilità nel lavoro sul campo. Heaney ricorda: «Stavo istituendo un programma di ricerca e ho chiesto in giro: “Chi sarebbe un giovane davvero bravo ed entusiasta da portare nel campo?” E molte persone hanno subito detto: “Danny Balete”. Così l’ho invitato a fare un po’ di lavoro sul campo con me e lo ha fatto benissimo. Non era solo un superbo biologo sul campo. Danny era in grado di identificare ogni pianta, ogni rana, ogni insetto, tutto ciò che incontravi, era semplicemente sbalorditivo». Balete e Heaney hanno continuato a lavorare insieme per i successivi 25 anni fino alla morte improvvisa di Balete nel 2017.

Uno degli autori dello studio, il biologo Mariano Roy Duya dell’università delle Filippine, aggiunge che «Danny ha contribuito enormemente alla conoscenza scientifica sulla diversità biologica nelle Filippine. Il suo godere della biodiversità è stato davvero contagioso, rendendolo un mentore e un’ispirazione per una generazione di ricercatori e ambientalisti. Al momento della sua morte in età troppo giovane, era già uno dei più importanti scienziati della biodiversità che lavoravano nelle Filippine».

Ma anche dopo la sua morte, Balete continua a plasmare quel che gli scienziati sanno dei mammiferi filippini. Quando gli scienziati scoprono qualcosa sul campo, spesso ci vogliono anni prima che il loro lavoro venga analizzato, scritto e pubblicato. Ed è quello che è successo per il topo-toporagno appena descritto.

Nel 2007 e nel 2010, Balete ha partecipato a spedizioni sul Monte Kampalili sull’isola di Mindanao nell’ambito di una collaborazione con il Field Museum con la Philippine Eagle Foundation, che volevano sapere quali mammiferi vivevano accanto a uno degli uccelli più grandi e in pericolo di estinzione, l’aquila delle Filippine (Pithecophaga jefferyi). Ed è sul Monte Kampalili che Balete e il suo team hanno fatto una scoperta sorprendente: un topo marrone scuro con occhi piccoli e un naso lungo e affusolato come un toporagno, diverso da qualsiasi cosa avesse mai visto su quell’isola. Assomigliava più ai topi che Balete aveva visto a centinaia di chilometri di distanza sull’isola di Luzon.

Heaney ricorda ancora: «In alta montagna, Danny è stato in grado di collegarsi al servizio di telefonia cellulare, quindi mi ha inviato subito un messaggio di testo dicendo: ‘Abbiamo appena catturato questo animale che assomiglia molto a quelli di Luzon, e non dovrebbe essere qui’”. Così ha immediatamente riconosciuto che si trattava di qualcosa di veramente interessante».

Tre esemplari del nuovo topo-toporagno filippino sono stati spediti al Field Museum per ulteriori analisi per confermare l’intuizione di Balete e, nonostante la morte di Balete, i suoi colleghi hanno continuato a studiare i campioni frutto del suo lavoro sul campo. Rowsey, allora ricercatore post-dottorato con Heaney, condusse un’analisi del DNA del toporagno e scoprì che Balete aveva ragione, il roditore era diverso da qualsiasi specie nota alla scienza: «Quello studio sul DNA ha dimostrato che il nuovo topo non era imparentato con la specie nelle Filippine settentrionali, ma era invece imparentato con le specie di Mindanao. Sembra essere un caso straordinario di ciò che i biologi chiamano convergenza: specie lontanamente imparentate che si sono evolute in modo indipendente per assomigliarsi in modi che consentono loro di utilizzare habitat e risorse in modi simili».

Al Field Museum spiegano ancora che «Gli animali (e le piante, i funghi e altri organismi) ricevono nomi scientifici basati su quali sono i loro parenti più stretti. Gli esseri umani, per esempio, sono Homo sapiens. Sapiens è la nostra specie e facciamo parte del genere più ampio Homo, che include i nostri parenti più stretti ora estinti come i Neanderthal, Homo neanderthalensis . E poiché un genere è un gruppo di livello superiore rispetto a una specie, descrivere un genere completamente nuovo, come questo topo, è qualcosa di più grande che trovare una nuova specie».

Heaney fa notare che «Nuove specie di mammiferi vengono scoperte a livello globale a un ritmo considerevole, forse da 50 a 100 nuove specie all’anno. Trovare un genere nuovo di zecca, precedentemente sconosciuto al mondo scientifico come questo, accade al massimo un paio di volte all’anno. Nei nostri 40 anni di studio intensivo sui mammiferi filippini, questa è una delle quasi 50 nuove specie, ma solo il quarto nuovo genere che abbiamo scoperto».

Il nome scientifico del nuovo genere significa “il topo di Balete”, in onore del lavoro svolto da Balete nella sua scoperta e di tante altre creature. «Quando abbiamo iniziato a raccogliere i pezzi dopo la sua morte, è diventato ovvio per noi che dovevamo dare il suo nome a questo nuovo topo, se lo merita», ha detto Duya.

Oltre a onorare Balete, i ricercatori dicono che «Il nuovo genere è importante perché è un altro pezzo del puzzle per comprendere la diversità della vita nelle Filippine. Dimostrare che il monte Kampalili ospita un topo che non si trova da nessun’altra parte sulla Terra potrebbe rafforzare gli sforzi di conservazione delle comunità indigene che aiuterebbero i vicini del topo, comprese le aquile filippine in pericolo di estinzione».

Uno degli autori dello studio, Jayson Ibanez, direttore per la ricerca e la conservazione della Philippine Eagle Foundation, conclude: «E’ davvero importante dimostrare che quando proteggiamo una specie, come la magnifica aquila delle Filippine, proteggiamo non solo la nostra ricchezza biologica unica, ma anche il nostro patrimonio culturale L’aquila delle Filippine e il nuovo “topo di Balete” sono vicini del gruppo indigeno Mandaya del monte Kampalili. I popoli indigeni si eccitano molto ogni volta che scoprono che condividono la loro patria con una forma di vita assolutamente unica. E in questo caso, quando aiutiamo a proteggere il Monte Kampalili, proteggiamo anche lo spartiacque primario, i bacini idrografici e i santuari bioculturali per gran parte del Mindanao sudorientale, fornendo enormi benefici a tutte le persone che vivono qui. Con tutte le minacce derivanti dalla distruzione dello spartiacque e dai cambiamenti climatici, abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile».