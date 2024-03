Il Santuario internazionale dei mammiferi marini Pelagos nel Metaverso

Iniziative educative a protezione dei mammiferi marini

[21 Marzo 2024]

DWorld e il Pelagos Agreement hanno annunciato alla Monaco Ocean Week una collaborazione innovativa nel campo della conservazione marina e dell’educazione, una nuova avventura nel dominio digitale del Metaverso monegasco, e spiegano che «Questa iniziativa pionieristica mira a creare un’esperienza educativa immersiva all’interno del Metaverso monegasco, progettato per educare e ispirare persone di tutte le età, in particolare le giovani generazioni, sull’importanza della conservazione dei mammiferi marini. Attraverso tecnologie innovative e narrazioni interattive, i partecipanti intraprenderanno un viaggio virtuale, tra Nizza, Monaco e Genova, per esplorare la diversificata vita marina che prospera all’interno del Santuario Pelagos e per empatizzare con le loro sfide quotidiane».

La CEO di DWorld, Manila Di Giovanni, ha sottolineato l’importanza di sfruttare gli ambienti virtuali a scopi educativi: «Il Metaverso di Monaco offre un’opportunità unica di superare i confini geografici, creare nuove opportunità collaborative tra entità monegasche locali e coinvolgere il pubblico in modi significativi. Attraverso questa collaborazione, aspiriamo ad accendere un senso di responsabilità per i nostri oceani e ispirare le future generazioni a diventare sostenitori della conservazione marina».

L’Accordo Pelagos per la creazione di un Santuario per la protezione dei mammiferi marini nel Mediterraneo è entrato in vigore nel 2002. Anche se è stato spesso criticato dalle associazioni ambientaliste per i suoi scarsi poteri e protezione e per l’inconsistenza della governance, il Santuario internazionale dei mammiferi marini Pelagos è l’unica area transfrontaliera internazionale dedicata alla protezione dei mammiferi marini nel Mar Mediterraneo. Creato con lo scopo di migliorare la conservazione dell’ambiente marino, valutare e gestire l’impatto umano sulle specie di mammiferi marini e sui loro habitat, il Santuario è una “Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea” (SPAMI) riconosciuta dalla Convenzione di Barcellona e dall’United Nations environmen programme (Unep) ed è stato di recente designato come Area Marina Particolarmente Sensibile (PSSA) insieme al corridoio migratorio dei cetacei spagnoli.

La Monaco Ocean Week servirà come piattaforma per il lancio di questo sforzo trasformativo. Inoltre, il contenuto educativo sarà presto disponibile sul sito web del Pelagos Agreement e integrato nelle presentazioni delle scuole sia all’interno che all’esterno del Principato di Monaco, garantendo che studenti in tutto il mondo abbiano accesso a questa esperienza di apprendimento immersiva. Per il Pelagos Agreement, «L’integrazione del Santuario Pelagos nel Metaverso monegasco rappresenta un passo audace verso lo sfruttamento del potere della tecnologia per promuovere l’alfabetizzazione ambientale e favorire una connessione più profonda con il mondo naturale. Mentre il pianeta affronta sfide ambientali urgenti, iniziative come queste sottolineano l’importanza dell’azione collettiva e dell’innovazione nella salvaguardia della preziosa fauna selvatica e delle risorse del nostro pianeta».

Viola Cattani, segretaria esecutiva del Pelagos Agreement, ha concluso: «Questo accordo è particolarmente attento alle azioni di comunicazione e sensibilizzazione. Il progetto Metaverso si inserisce perfettamente nell’obiettivo di sensibilizzare, in particolare le giovani generazioni, sulla conservazione del Santuario Pelagos e sulla protezione dei suoi abitanti. Quest’area, infatti, appartiene a tutti e come tale ognuno può e deve fare la propria parte per preservarla. Ma per proteggerla, bisogna conoscerla!».