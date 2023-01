Il rumore antropico marino influisce sulla collaborazione tra i delfini (VIDEO)

Il rumore prodotto dall'uomo influisce direttamente sul successo degli animali che lavorano insieme

[13 Gennaio 2023]

Secondo lo studio “Anthropogenic noise impairs cooperation in bottlenose dolphins”, pubblicato su Current Biology da un team di ricercatori britannici e statunitensi, «I delfini che lavorano in modo collaborativo hanno meno successo in presenza di suoni generati dagli esseri umani» e questo implica che «I delfini non possono ridurre al minimo l’impatto del rumore prodotto dall’uomo, anche regolando il proprio comportamento vocale».

I delfini tursiopi (Tursiops truncatus) sono noti per cooperare in natura, ma come coordinano questa cooperazione? Per scoprirlo, il precedente studio “Evidence that bottlenose dolphins can communicate with vocal signals to solve a cooperative task”, pubblicato nel marzo 2021 su Royal Society Open Science da un team di ricercatori dell’università di Bristol e del Dolphin Research Center della Florida aveva creato un’attività cooperativa in cui coppie di delfini dovevano lavorare insieme per premere contemporaneamente i propri pulsanti sott’acqua. «Abbiamo usato microfoni subacquei (idrofoni) per ascoltare la comunicazione dei delfini – spiegano al Dolphin Research Center – e abbiamo scoperto che i delfini erano più bravi a cooperare se comunicavano vocalmente durante il compito. Anche la tempistica della loro comunicazione era importante, poiché i delfini avevano maggiori probabilità di avere successo se avessero premuto i pulsanti dopo il loro ultimo fischio. Questo studio mostra che i delfini tursiopi possono usare segnali vocali per coordinare azioni cooperative, suggerendo che l’uso di segnali vocali per facilitare la cooperazione non è limitato solo agli esseri umani».

Nel nuovo studio gli scienziati hanno equipaggiato due tursiopi) addestrati del Dolphin Research Center della Florida, con tag attaccati con una ventosa, il che ha consentito loro di registrare le vocalizzazioni dei delfini mentre partecipavano a un compito cooperativo. Durante lo svolgimento del compito, mentre erano esposti a livelli di rumore sempre più forti, i delfini dovevano lavorare insieme per premere entrambi il proprio pulsante sott’acqua entro un secondo l’uno dall’altro. I ricercatori spiegano che «I delfini hanno emesso fischi più forti e più lunghi per compensare l’aumento dei livelli di rumore, ma hanno avuto comunque meno successo quando il rumore è diventato più forte».

L’autrice principale dello studio, Pernille Sørensen della School of Biological Sciences dell’università di Bristol, ricorda che «Da anni sappiamo che gli animali possono tentare di compensare l’aumento del rumore nel loro ambiente regolando il loro comportamento vocale. Il nostro lavoro mostra che questi aggiustamenti non sono necessariamente sufficienti per superare gli impatti negativi del rumore sulla comunicazione tra animali che lavorano insieme».

L’ autrice senior dello studio, Stephanie King dell’università di Bristol, ha aggiunto: «Ci mostra anche che i delfini possono modificare in modo flessibile le loro vocalizzazioni nel tentativo di continuare a cooperare con il loro partner, rivelando che questa specie è in grado di collaborare attivamente e coordinata».

Nelle società animali – compresa quella umana – la cooperazione è comune e molte specie usano il suono per aiutarsi a coordinare le azioni cooperative, ma l’uso del suono le rende anche suscettibili ai disturbi causati dall’inquinamento acustico prodotto dall’uomo.

La Sørensen fa notare che «Lavorando con i nostri colleghi del Dolphin Research Center in Florida, abbiamo avuto l’opportunità unica di studiare gli effetti negativi del rumore sul comportamento cooperativo in un ambiente controllato, cosa quasi impossibile da fare in natura. I nostri risultati evidenziano chiaramente la necessità di tenere conto di come il rumore influisce sui compiti di gruppo negli animali selvatici».

La King conclude: «Dimostriamo che il rumore prodotto dall’uomo influisce direttamente sul successo degli animali che lavorano insieme. Se il rumore rende i gruppi di animali selvatici meno efficienti nell’esecuzione di azioni cooperative, come il foraggiamento cooperativo, questo potrebbe avere importanti conseguenze negative per la salute individuale e, in ultima analisi, per la salute della popolazione».