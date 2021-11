Il Portogallo ha istituito la più grande riserva marina a protezione integrale d’Europa e del Nord Atlantico

Il governo di centro-destra di Madeira estende fino a 12 miglia e a 2.667 km2 la protezione del mare delle Ilhas Selvagens

[30 Novembre 2021]

Madeira ha presentato il nuovo quadro giuridico per la Reserva Natural das Ilhas Selvagens che trasforma questo un piccolo arcipelago a metà strada tra Madeira e le Canarie nella più grande area marina di protezione integrale d’Europa e di tutto l’Atlantico settentrionale. Ad annunciarlo è stato Miguel Albuquerque, presidente della Região Autónoma da Madeira (Partido Social Democrata di centro-destra), durante una solenne cerimonia pubblica che si è svolta nella sede del governo autonomo. Albuquerque ha spiegato che «L’approvazione di un nuovo regime giuridico per la Reserva Natural das Ilhas Selvagens aumenterà significativamente la protezione delle acque dell’Arcipelago, nell’anno che segna il 50esimo anniversario della costituzione di questa Riserva. Questa decisione è supportata da studi scientifici e legali e dai dati raccolti nelle spedizioni effettuate negli ultimi anni».

Infatti, National Geographic Pristine Seas ha studiato le Ilhas Selvagens nel settembre del 2015 in collaborazione con Fundação Oceano Azul e Waitt Institute. Durante quella spedizione, il team di ricercatori ha condotto quella che è stata una delle prime indagini subacquee dell’ecosistema, dalle secche alle profondità, e ha filmato la biodiversità intorno alle isole. National Geographic Pristine Seas spiega che «Utilizzando apparecchiature ad alta tecnologia, tra cui telecamere pelagiche a mezz’acqua e drop cam, il team è stato in grado di valutare le comunità pelagiche e gli habitat di acque profonde oltre alla flora e alla fauna poco profonde osservate durante le immersioni. Dalle loro osservazioni dell’ecosistema, hanno scoperto che le acque aperte intorno alle isole erano un punto di riferimento vitale per la migrazione di pesci e mammiferi nell’Atlantico, mentre le acque vicine alla costa fornivano importanti habitat di nursery».

Il presidente della regione autonoma di Madeira ha anche evidenziato che «L’espansione di questa Riserva, da parte del governo regionale, rafforza l’impegno di Madeira nel rafforzare la protezione di quello che è l’ecosistema più intatto nell’Atlantico nord-orientale. Madeira è stata un punto di riferimento mondiale in termini di politiche di conservazione della natura, e questo aspetto viene ulteriormente rafforzato con questa misura. Spero che questo esempio di protezione ambientale possa servire da ispirazione per altri decisori ad adottare misure simili, verso la conservazione dei nostri oceani. Il rafforzamento della protezione delle Ilhas Selvagens contribuirà all’aumento della diversità marina, della ricchezza genetica e della capacità riproduttiva delle specie, comprese molte di interesse commerciale.

Inoltre, garantirà anche l’integrità degli ecosistemi, contribuendo a una migliore conservazione marina in tutto l’Atlantico nordorientale. Questa decisione consentirà anche la promozione dello sviluppo economico nella Regione Autonoma di Madeira, attraverso la valorizzazione del suo capitale naturale».

Ora questa área marinha de proteção total si estende su 2.667 km2 fino a 12 miglia nautiche intorno alle Isole Selvagens. La Região Autónoma da Madeira spiega che «E’ in questa estensione che tutte le specie che vi esistono sono ora completamente protette dalle attività estrattive, come la pesca o lo sfruttamento di inerti».

Questa iniziativa conta sul sostegno diretto di Fundação Oceano Azul, National Geographic Pristine Seas e Waitt Institute, che hanno contribuito a ottenere dati che, tra gli altri, supportano scientificamente la decisione annunciata da Albuquerque che ha ribadito che «La decisione di ampliare l’area di protezione delle Selvagens da parte del governo regionale non è solo una decisione politica, è una decisione che comporta un imperativo etico: abbiamo l’obbligo di lasciare in eredità alle nuove generazioni un mondo migliore di quello che abbiamo ricevuto! Sappiamo che gli oceani, che coprono i due terzi del pianeta e oltre il 90% dello spazio vitale della Terra, controllano il clima, producono la maggior parte dell’ossigeno che respiriamo e sono la principale fonte di proteine. La nostra vita dipende, quindi, da ecosistemi oceanici sani. Se non sono sani, la nostra vita decadrà fino a una fase irreversibile. E’ essenziale impostare le decisioni politiche al di là dei cicli elettorali, dei cicli mediatici, delle emozioni quotidiane che proviamo, soprattutto attraverso i social network. Si tratta di una decisione basata sulla necessità di investire in un’area di rigenerazione, un’area di conservazione, un’area di studio, in modo che altri Paesi e regioni possano seguire il nostro esempio».

Poi Albuquerque ha ringraziato «I numerosi madeirenses, diverse generazioni di scienziati, i Vigilantes da Natureza e à Polícia Marítima, che hanno contribuito alla protezione e alla conservazione delle Ilhas Selvagens, e anche National Geographic e la das Ilhas Selvagens. E ainda agradeceu a colaboração da National Geographic e la Fundação Oceano Azul per la loro collaborazione. Per noi è importante pensare a un Portogallo oceanico e trarre il massimo potenziale da quei 4 milioni di chilometri quadrati che formeranno la nostra piattaforma oceanica».

Paul Rose, National Geographic Pristine Seas Expedition Leader, ha commentato: «Sappiamo che è fondamentale proteggere i corridoi migratori da cui dipende la vita marina. Questa nuova riserva marina garantirà che l’impressionante biodiversità sottomarina dell’arcipelago delle Selvagens sarà protetta e continuerà a prosperare».

Con l’istituzione della Reserva Natural das Ilhas Selvagens, National Geographic Pristine Seas ha sostenuto la creazione di 25 riserve marine in tutto il mondo. Attualmente è protetto, meno dell’8% dell’oceano, il progetto punta a lavorare con le comunità locali, i governi e i partner per proteggere almeno il 30% dell’oceano entro il 2030 aumentando notevolmente la conservazione degli oceani per mitigare i cambiamenti climatici e garantire un pianeta più sano per tutti.

Per José Soares dos Santos, presidente della Fundação Oceano Azul, «Il valore naturale della biodiversità delle Ilhas Selvagens è straordinario e insostituibile. Sulla base degli studi scientifici e delle spedizioni effettuate, la decisione del governo regionale rafforza il posizionamento di Madeira nella conservazione e nella valorizzazione dell’oceano».

Il presidente della Região Autónoma da Madeira ha concluso: «Questo è un lavoro che deve continuare. L’89% del nostro mare fino a 12 miglia ha un qualche tipo di protezione e il 65% dello spazio terrestre ha una qualche protezione. In questo senso, è necessario continuare a incentivare le nuove generazioni a rispettare questo imperativo etico, che è lasciare il mondo migliore per le generazioni successive».