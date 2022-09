Riceviamo e pubblichiamo

Il Parco nazionale dellìArcipelago toscano sospende il cantiere a Galenzana – Capo Poro

Rilevate opere non autorizzate nell’area di interesse naturalistico: ordinato il ripristino dei luoghi

[12 Settembre 2022]

L’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha emesso oggi un’ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti della società Sviluppo Campese Ambiente Turismo Società Agricola S.R.L., proprietaria del cantiere in località Galenzana – Capo Poro, oggetto di segnalazioni recenti di Legambiente Arcipelago Toscano. Si tratta del quinto provvedimento per irregolarità emesso dal Parco a carico della stessa proprietà.

L’atto ordina l’immediata sospensione di ogni attività del cantiere e il ripristino dello stato dei luoghi come era precedentemente alle opere abusivamente realizzate, da eseguire entro il 10 ottobre p.v. Si sospende pertanto il Nulla Osta del Parco prot. n. 10032 del 04.12.2018 relativo a lavori di manutenzione straordinaria edilizia degli edifici denominati “ex batteria” ed “ex ricovero truppe” in località Galenzana – Capo Poro, del Comune di Campo nell’Elba (LI).

Il motivo della sospensione è l’accertamento di opere non autorizzate, segnalate da Legambiente Arcipelago Toscano e confermate dal Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Parco di Marciana Marina, in seguito a sopralluoghi di controllo nell’area interessata. Gli abusi consistono nell’installazione di una nuova recinzione di rete metallica e pali in ferro per una lunghezza totale di circa 200 m., sulla cui sommità è presente del filo spinato lungo un tratto del sentiero n. 139, su un tratto della linea Enel e lungo il sentiero provvisorio pedonale di bypass; la demolizione di circa 4 gradini del fabbricato “ex Batteria” e il deposito sul terreno di materiale misto stabilizzante sul suolo antistante il già menzionato immobile.

L’area in questione ha valore naturalistico ed è sottoposta a numerosi vincoli: