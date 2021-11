Il Parco nazionale dell’Arcipelago toscano lancia un corso intensivo (gratis) sull’apicoltura naturale

Ciascuno di noi può diventare un piccolo apicoltore con l'uso di arnie Top Bar, ideali per l’apicoltura familiare perché hanno bisogno solo delle api senza necessità di molto altro

[16 Novembre 2021]

Le api sono di primaria importanza per la conservazione della biodiversità, perché sono i più efficienti e importanti impollinatori della nostra flora, quindi la loro protezione è fondamentale. Ciascuno di noi può diventare un piccolo apicoltore con l’uso di arnie Top Bar, ideali per l’apicoltura familiare perché hanno bisogno solo delle api senza necessità di molto altro. Con questo tipo di sistema naturale, poco conosciuto in Italia, è’ possibile creare il giusto habitat naturale, impollinare il giardino e produrre miele in maniera semplice economica ed ecologica contribuendo anche al benessere del pianeta.

Il WBA (World Biodiversity Association), in collaborazione con il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e il Comune di Portoferraio, organizza il 20 novembre 2021 un corso intensivo di introduzione all’apicoltura Naturale con arnie Top Bar

Il corso è rivolto a tutti gli apicoltori sia professionisti che amatoriali, ma anche a semplici appassionati che vogliano iniziare a gestire un arnia naturale.

Saranno fornite ai partecipanti le basi teoriche e pratiche dell’apicoltura naturale per la gestione delle api con arnie top bar.

Il corso prevede, oltre alla parte teorico-frontale, anche due sessioni pratiche: la prima sarà in concomitanza con la lezione teorica, il 20 novembre, mentre la seconda sarà programmata per la primavera prossima, al fine di poter fornire un approccio teorico pratico completo. Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Il docente è Paolo Fontata, Presidente WBA oltre che esperto apicoltore e ricercatore nel settore apicoltura presso la Fondazione Edmund Mach (Trento)

Il ritrovo è a Portoferraio a Forte Inglese, la NAT LAB, l’orario del corso è dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30.

Il corso è gratuito e con prenotazione obbligatoria, sarà richiesto il GREEN Pass.

Per informazioni contattate info Park allo 0565 908231

Per iscrizioni scaricare il modulo da qui

htps://www.parcoarcipelago.info/wp-content/uploads/2021/11/Modulo-di-iscrizione-CORSO-INTENSIVO-APICOLTURA-TOPBAR-ELBA-2021.pdf

di Parco nazionale Arcipelago toscano