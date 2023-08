Il Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli è nei guai

Moschini: al Parco non servono sortite come quella del consigliere provinciale Sbragia

[16 Agosto 2023]

«Il piano del parco sia portato nei consigli». E’ la proposta di Roberto Sbragia (Forza Italia), consigliere provinciale della lista civica “Insieme per la provincia”. Perché è nei consigli provinciali che la comunità deve dare gli indirizzi politici.

Che le province sia gestite da consiglieri scelti a casaccio e non eletti, evidentemente per Sbragia è irrilevante. Il piano del parco come dice la legge lo approva, su proposta del Parco, la Regione che finora ha collezionato solo errori gravi come le modifiche alla legge Marson.

Io ho fatto il vicepresidente del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli per parecchi anni con Maestrelli, Lunardi e non solo. Al piano e ai problemi del parco e in generale delle aree protette, lavorammo anche in sede regionale e nazionale come dimostra la Collana ETS “Aree naturali protette” grazie anche al contributo di tanti esperti apprezzati sul piano comunitario.

Insomma, al Parco non servono sortite come quella di Sbragia.

di Renzo Moschini