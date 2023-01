Il Parco dell’Etna denuncia i motocrossisti che hanno aggredito un ciclista (VIDEO)

L’aggressione avvenuta dopo che il ciclista aveva avvertito gli enduristi che stavano violando le norme del Parco

[5 Gennaio 2023]

Dopo aver visto le immagini dell’aggressione perpetrata da due motociclisti che scorrazzavano sulla sentieristica del Parco contro un ciclista che faceva loro notare che stavano commettendo un reato, il Presidente del Parco dell’Etna, Carlo Caputo, ha definito l’episodio «Un fatto grave e inaccettabile. Per questo ringrazio il Corpo Forestale per il lavoro d’indagine compiuto su mia segnalazione. Un lavoro per nulla facile visto la mancanza di denunce».

Caputo ha sottolineato che «Mi sono fatto personalmente carico dell’esposto, perché fatti del genere vanno condannati e combattuti. Ciò detto, puntualizzo che il Parco dell’Etna non dirige alcun Corpo di vigilanza né dirige il Corpo Forestale. Ripeto fin dall’inizio del mio mandato che l’Etna è come un “condominio ma senza amministratore di condominio. Tanti sono gli enti pubblici che operano ed ognuno con le sue competenze specifiche assegnate dalla Legge. Un accorpamento di competenze ad unico ente pubblico forse aiuterebbe ma sono riflessioni che lascio al futuro di chi può decidere».

Il fattaccio è avvenuto nei giorni scorsi nel territorio di Linguaglossa, dopo che il ciclista aveva detto ai due enduristi: «Ma voi vi rendete conto di quello che state combinando? Qui siamo nel territorio del parco dell’Etna». E’ baso per scatenare un’aggressione a suon di pugni e colpi di casco da parte di un uomo calvo che indossava una tuta da motocross e del suo compare che invece a pensato bene di tenere il casco per non farsi riconoscere, Non sono mancati gli insulti e le minacce nemmeno all’autore del filmato.

Caputo aveva detto a MeridioNews: «Sono a conoscenza di questo filmato dal 19 dicembre, ossia dal giorno in cui un cittadino mi ha girato il video su Whatsapp. Immediatamente ho interessato il corpo forestale e l’ex azienda foreste. La procura di Catania è a conoscenza della vicenda e gli autori dell’aggressione sono stati già identificati. Per loro scatterà la sanzione amministrativa e provvederemo alla confisca dei mezzi». Non abbiamo guardie parco per controllare il territorio. E siamo dotati soltanto di personale amministrativo con i nostri uffici chiamati in causa quando c’è da pianificare l’attività generale».

Diversi commenti sulla Pagina Facebbok del Parco concordano con il presidente: «Tra motociclisti che scorazzano indisturbati, incivili che abbandonano rifiuti di qualsiasi tipo, stiamo distruggendo il nostro futuro. Poi le amministrazioni fanno bene anche la loro parte, non riescono a vigilare i territori e a togliere i rifiuti abbandonati». Un altro aggiunge: « Fin quando il Parco sarà in balia di questi energumeni, non andremo da nessuna parte. Non ci sono controlli, il fruitore del Parco non si sente sicuro, per non parlare dell’aspetto ecologico. Continuando così, si perderà anche il titolo di Patrimonio UNESCO. Occorrono i guardia parchi!»