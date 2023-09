Il pane e i lombrichi

Secondo il nuovo studio “Earthworms contribute significantly to global food production”, pubblicato su Nature Communications da Steven Fonte, Marian Hsieh e Nathaniel Mueller della Colorado State University (CSU), «I lombrichi sono importanti motori della produzione alimentare globale, contribuendo a circa il 6,5% della resa dei cereali e al 2,3% dei legumi prodotti in tutto il mondo ogni anno». Nuove stime che indicano che «I lombrichi possono rappresentare fino a 140 milioni di tonnellate di cibo prodotto ogni anno, più o meno paragonabile alla quantità di cereali (riso, grano, segale, avena, orzo, mais e miglio) coltivati. dalla Russia, il quarto produttore mondiale».

Fonte, che insegna ecologia degli agroecosistemi al Department of soil and crop sciences della CSU, spiega che «Questo è il primo lavoro di cui sono a conoscenza che consiste nel prendere un pezzo di biodiversità del suolo e dire: “OK, questo è il suo valore; questo è ciò che ci sta dando su scala globale”. Spera che questo lavoro dimostri come una migliore gestione della biologia del suolo nei luoghi in che i lombrichi già chiamano casa abbia il potenziale per migliorare la produttività agricola e ridurre la nostra dipendenza dai prodotti agrochimici».

I lombrichi aiutano a creare terreni sani sostenendo la crescita delle piante in diversi modi: costruendo una buona struttura del suolo, aiutando nella cattura dell’acqua e favorendo il rimescolamento della materia organica che rende i nutrienti più disponibili per le piante. Altre ricerche precedenti hanno dimostrato che i lombrichi possono facilitare la produzione di ormoni che promuovono la crescita delle piante e aiutare le piante a proteggersi dagli agenti patogeni del suolo. Secondo alcune stime. i lombrichi possono aumentare la produttività complessiva delle piante di circa il 25%.

Fonte, Mueller e la Hsieh hanno stimato il contributo dei lombrichi alla produzione alimentare globale sovrapponendo e analizzando le mappe dell’abbondanza di lombrichi, della proprietà del suolo, del livello di fertilizzanti e della resa delle colture. Questa analisi ha indicato che «I lombrichi avevano un impatto più significativo sulla produzione di grano nel sud del mondo – in particolare, il 10% della resa cerealicola nell’Africa sub-sahariana e l’8% in America Latina e nei Caraibi». Per Fonte, «E’ probabile che i lombrichi abbiano contribuito di più in quelle zone perché gli agricoltori tendono ad avere meno accesso a fertilizzanti e pesticidi. Invece, fanno più affidamento su materia organica ricca di lombrichi come letame e residui colturali, che aiutano a stimolare l’effetto positivo che i vermi hanno sulle piante.

Lo studio ha analizzato gli impatti dei lombrichi su 4 colture cerealicole: riso, mais, grano e orzo e il team di ricercatori ha esaminato una serie di legumi che includevano, tra gli altri, soia, piselli, ceci, lenticchie ed erba medica.

Fonte ritiene che «La biodiversità del suolo sia stata storicamente sottovalutata e che spera che questo lavoro porti maggiore attenzione su come i suoli sani possano avere impatti positivi e tangibili sulle colture.

“Se gestiamo i nostri suoli in modo più sostenibile, possiamo sfruttare o sfruttare meglio questa biodiversità e produrre agroecosistemi più sostenibili. Questo lavoro evidenzia questo potenziale. Altre ricerche recenti hanno dimostrato che i suoli contengono circa la metà della biodiversità mondiale, un aumento significativo rispetto alle stime precedenti di circa il 25%. I suoli sono un habitat davvero intricato. Ma ci sono stati davvero pochissimi lavori per capire cosa significa la biodiversità per i nostri raccolti globali».

Diana Wall, un’eminente professoressa universitaria del Dipartimento di biologia della CSI e presidentessa scientifica della Global Soil Biodiversity Initiative, è entusiasta dei dati pubblicati nel nuovo studio: «Questo, per me, è un paper davvero intelligente e molto ricco di dati. E’ davvero impressionante».

Fonte conclude: «Queste informazioni potrebbero anche avere implicazioni negli sforzi futuri per mitigare la siccità e l’erosione. Ad esempio, i lombrichi possono migliorare la porosità del suolo, favorendo la cattura e la ritenzione dell’acqua. Non stiamo sostenendo che nessuno possa trapiantare i lombrichi in luoghi in cui non esistono già. Questo studio segna un primo passo importante, ma spera che i ricercatori continuino a scavare nell’impatto positivo che altri organismi del suolo hanno sulle colture. I suoli sono ancora questa enorme, grande scatola nera che non comprendiamo appieno. Questo lavoro aiuta a dimostrare che ci sono molte opportunità che stiamo semplicemente ignorando. Probabilmente ci sono altri organismi del suolo che sono ancora più importanti, in particolare le comunità microbiche».