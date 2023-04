Il nuovo presidente del Wwf International è il pakistano Adil Najam

Scienziato di fama internazionale e autore dei rapporti IPCC

[4 Aprile 2023]

Il nuovo presidente del Wwf International è Adil Najam, accademico ed esperto di politica di fama mondiale che da luglio sostituirà il presidente uscente ad interim, Neville Isdell, che era in carica dal preimo giugno 2022.

Isdell ha detto che «Adil Najam è una persona eccezionale per assumere il ruolo di Presidente del Consiglio internazionale del Wwf. E’ noto per essere un pensatore all’avanguardia e un esperto molto influente tra i responsabili politici globali. Inoltre, ha una profonda conoscenza della rete del Wwf, avendo ricoperto in precedenza il ruolo di fiduciario del Consiglio internazionale per 8 anni. Con il suo ritorno, non ho dubbi che il Wwf continuerà a beneficiare delle sue preziose conoscenze ed esperienze».

Kirsten Schuijt, direttrice generale del Wwf International ha sottolineto che «La vasta esperienza, le conoscenze e la passione di Adil sono fondamentali per la missione del Wwf di fermare il degrado dell’ambiente naturale della Terra e di costruire un futuro in cui le persone vivano in armonia con la natura. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Adil e con il Consiglio direttivo per rispondere alle esigenze della nostra rete e per ottenere un vero impatto sulla conservazione».

Najam è uno studioso pubblico di spiccoil cui insegnamento, la ricerca e l’impegno pubblico si concentrano su questioni di politica pubblica globale, in particolare quelle relative alla conservazione dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile e al cambiamento climatico nel Sud del mondo. E’ decano emerito della Frederick S. Pardee School of Global Studies dell’università di Boston e professore di relazioni internazionali e di Terra e ambiente. In precedenza è stato vice rettore della Lahore University of Management Sciences (LUMS) e direttore del Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future della Boston University. Ha insegnato anche al Massachusetts Institute of Technlogy (MIT) e alla Fletcher School of Law and Diplomacy della Tufts University. E’ stato autore principale della Terza e della Quarta valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) e ha scritto oltre un centinaio tra articoli scientifici e altre pubblicazioni. Najam è un ex membro del Consiglio di amministrazione del Wwf International (2011-2019) ed è stato spesso consulente di organizzazioni internazionali e ONG e di governi di tutto il mondo. Nel febbraio 2009 è stato nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite membro del Comitato per la politica di sviluppo e nel 2010 il Presidente del Pakistan gli ha conferito la Sitara-i-Imtiaz (Stella dell’eccellenza), uno dei più alti riconoscimenti civili del Pakistan.

Najam ha commentato: «Sono molto onorato di essere stato invitato a diventare il prossimo Presidente del Wwf in un momento in cui la sua missione di lunga data di lavorare per curare e sostenere il mondo naturale e i suoi sistemi di supporto alla vita è diventata più urgente che mai. Sono profondamente onorato di poter lavorare di nuovo con i “panda” impegnati in tutto il mondo – soci, partner, esperti e colleghi – la cui dedizione e il cui impegno per la creazione di un pianeta giusto, equo e sostenibile per tutti i suoi abitanti e per la natura sono sempre stati per me fonte di grande ispirazione».