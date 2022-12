Il Natale ecosostenibile di Legambiente. 10 consigli per un Natale green, fai da te e pre-loved

Prodotti da terre confiscate alle mafie per la salvaguardia di specie a rischio, tutela api, adozione tartarughe marine: i regali che fanno bene al Pianeta

[7 Dicembre 2022]

Sta ufficialmente per iniziare il conto alla rovescia per il Natale, il periodo più magico dell’anno, e non hai ancora idee originali su cosa mettere sotto l’albero? Legambiente ha pensato a qualche proposta per te, per un Natale ecosostenibile, per stupire i tuoi cari con doni speciali che fanno bene al Pianeta. Non solo. Il cigno verde ha raccolto anche quest’anno una serie di consigli e piccoli accorgimenti che contribuiscono a dare alle festività un’impronta più eco-friendly, dagli addobbi alla tavola, dal cibo alla scelta dei regali.

Le confezioni di Legambiente e Libera Terra. Quest’anno puoi portare sulla tavola delle feste un dono davvero unico e dal valore inestimabile: una confezione di prodotti d’eccellenza coltivati nei terreni confiscati alle mafie, il cui ricavato va a sostegno delle attività di salvaguardia delle specie a rischio e minacciate nelle aree di Legambiente Natura, come il Camoscio Appenninico, l’Orso Bruno Marsicano e la rara Orchidea Scarpetta di Venere. Dalle marmellate di Arancia Rossa di Sicilia IGP alla pasta di grano duro biologico trafilata al bronzo, dal vino Giato da uve autoctone della Sicilia occidentale al Ton, dolce da forno con scorzette d’arancia e Olio Extravergine di Oliva. Legambiente ti offre tre diverse opzioni di pacco, contenenti varie prelibatezze con cui allietare i palati di chi ami di più. Approfondimenti e ordini a questo link.

Adotta una tartaruga marina. Sostieni la campagna di Legambiente Tartalove e adotta simbolicamente un esemplare di Caretta caretta, contribuendo alle spese per l’acquisto di medicinali, cibo e cure veterinarie. Il Natale è infatti l’occasione giusta per unirti agli sforzi fatti durante tutto l’anno dai volontari che, attraverso i Centri di recupero e soccorso, curano e rimettono in libertà decine di tartarughe marine. Una volta effettuata la donazione riceverai il tuo certificato di Adozione Digitale, documento che attesta il tuo contributo a salvare una specie in pericolo.

Salva l’ape regina!. Legambiente con la campagna Save The Queen è in prima linea per salvare le api dal rischio estinzione, fondamentali per il mantenimento della biodiversità ma sempre più minacciate dalla crisi climatica, inquinamento e pesticidi. Con una piccola donazione mensile, questo Natale, puoi aiutare le apicoltrici e gli apicoltori impegnati nella loro tutela, contribuire alla piantumazione dei fiori preferiti dagli impollinatori, ai controlli mensili negli alveari, all’acquisto di prodotti 100% naturali per garantire la salute delle api. Tra le mission della campagna c’è poi la donazione di arnie tecnologiche ad apicoltori che seguono un decalogo che certifica la sostenibilità e il rispetto delle api, in collaborazione con la start-up Beeing. Donando riceverai un ringraziamento personalizzato via mail e un e-book sulle api da potere condividere con i propri cari.

Decalogo per un Natale ecofriendly. Anche quest’anno, complice la necessità di risparmiare energia e risorse economiche, il Natale è all’insegna del “fai da te”. Ecco, i consigli di Legambiente per contenere le spese delle feste e impattare meno sul Pianeta:

Scegli addobbi sostenibili: utilizza illuminazioni a led per adornare l’albero e la casa e realizza decorazioni “di recupero”. Online troverai tantissimi consigli su come riutilizzare tappi di sughero, legno, cartoncini, tessuti e oggetti di uso comune da trasformare in bellissimi segnaposto, ghirlande e centrotavola 100% green.

Per la tavola, scegli prodotti a filiera corta provenienti dalla tua regione: potrai risparmiare, riscoprire cibi tradizionali e, al contempo, sostenere piccole realtà imprenditoriali del territorio.

Se desideri regalare capi d’abbigliamento o accessori, scegli prodotti sostenibili o il “pre-loved”, un’espressione internazionale che fa riferimento a oggetti che sono già appartenuti a qualcuno che li ha scelti e amati prima di noi. Usati, quindi, ma che meritano una seconda possibilità di impiego.

Tecnologia? Sì, ma rigenerata. Sono sempre più le opportunità di acquisto di regali hi-tech usati ma ricondizionati: costano meno e con la garanzia della stessa durata di oggetti nuovi.

Scegli un’alimentazione vegetale e a zero sprechi: si sa che spesso l’abbondanza accompagna la tavola delle feste. Recupera gli avanzi dei pasti e utilizzali come ingredienti per nuove prelibate ricette: sul web puoi trovare consigli utili su come recuperare ogni resto di cibo al meglio e con gusto.

Usa e getta? No grazie! Per allestire la tavola fruga nei pensili e nei cassetti di casa: troverai sicuramente complementi d’arredo e stoviglie “sottoutilizzate” che potranno dare una svolta “vintage” alle feste. Non hai piatti e bicchieri coordinati? Niente paura! Mescolare stili diversi, sposando la filosofia del “Mix&match”, è di tendenza! Lascerai a bocca aperta i tuoi ospiti, provare per credere!

Vuoi regalare qualcosa di veramente originale? Recupera vecchi barattoli e, dopo averli opportunamente sanificati, riempili di ingredienti utili a realizzare biscotti e dolci, corredando il dono di un biglietto con la ricetta per cucinarli o riutilizzali per contenere piccole piante grasse, adatte anche a chi non ha il pollice verde.

Hai ricevuto regali poco graditi, doppi, o oggetti “kitsch” che non vedi l’ora di togliere dalla mensola? Organizza una tombola di riuso! Invita amici e parenti e chiedi loro di portare beni (rigorosamente impacchettati per alimentare l’effetto sorpresa) da abbinare ai premi di uno dei giochi più amati delle feste. Un’alternativa divertente e sostenibile che strapperà sicuramente qualche sorriso ai partecipanti.

Regala un’esperienza green. Un viaggio sostenibile o per un’iniziativa in natura, magari a pochi chilometri da casa tua: dal corso per il riconoscimento delle erbe spontanee, al weekend fuori porta, passando per laboratori di cucina organizzati da agriturismi e associazioni del territorio, è pieno di bellissime (ed economiche) iniziative che potrebbero fare al caso tuo. Sul sito di Legambiente Turismo puoi trovare qualche esperienza di turismo sostenibile che fa al caso tuo!

Infine, non dimenticare di regalarti… tempo: per quello che è tra i momenti più attesi, e a volte stressanti, dell’anno, perché non concedersi un momento di auto-gratificazione? Un libro, una passeggiata o una piccola coccola potranno rendere ancora più belle le feste che stanno per arrivare!