Il Festival del bosco del Compitese e Monte Pisano

Inaugurazione il 2 giugno, oltre 100 eventi in sette giorni

[31 Maggio 2023]

La prima edizione del “Festival del bosco” del Compitese e Monte Pisano sta per cominciare. A tenere a battesimo questa manifestazione, destinata a durare negli anni, il 2 giugno sarà il musicista Marco ‘Don’ Bachi, che presenterà il libro “Bandabardò. Se mi rilasso collasso. Trent’anni di storia di una band improbabile” (a seguire, aperitivo musicale). Il Festival si svolgerà nei giorni 2-3-4, 10-11, 17-18 giugno 2023: sette giorni di eventi e più di 100 appuntamenti in programma a Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori), nel camelieto più grande e importante d’Europa e lungo i sentieri del Monte Pisano.

A organizzare il “Festival del bosco” è la cooperativa di comunità Centro Culturale Compitese, con il patrocinio del Comune di Capannori (nell’anno del Bicentenario) e in collaborazione con la sezione di Lucca della Vab – Vigilanza antincendi boschivi, della Comunità del bosco del Monte Pisano e di molte altre realtà del territorio.

Sono in programma spettacoli, dialoghi pubblici, percorsi esperienziali, laboratori per bambini, trekking, musica, incontri culturali e scientifici, presentazione di libri e altro ancora. In tutti i giorni del Festival, inoltre, ci saranno inoltre stand gastronomici (aperti per pranzo, aperitivo e cena), mostre e mercatini artigianali.

Tra gli ospiti presenti nei primi tre fine settimana di giugno ci saranno i Marlene Kuntz (la band di rock alternativo presenterà il nuovo docufilm “Karma Clima. Il mondo brucia e noi?”), il Capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio, l’autore del commissario Bordelli, Marco Vichi, la scrittrice Elena Magnani (con il libro “La segnatrice”), Francesco Ferrini (“Alberi e gente nuova per il pianeta”) e Francesca Matteoni (poetessa e scrittrice), l’attore e regista Stefano Filippi (con un laboratorio nel bosco, uno spettacolo teatrale dedicato a Dante Alighieri e un particolare happening artistico sui “ritratti scritti”) e molti altri.

Nel primo fine settimana di Festival, dal 2 al 4 giugno, ci saranno laboratori per adulti e bambi sulla ricerca di tracce animali e orientamento nel bosco, sulle tinte naturali, sulla fotografia in natura, sulla scoperta dei Fiori di bach, sulla panificazione e sulla ricerca di erbe selvatiche con l’agronomo Maurizio Gioli. E poi, ancora, corsi di yoga, dimostrazioni di arti marziali, la danza-teatro dell’India, la terapia vibrazionale con le voci di cristallo e appuntamenti esclusivamente dedicati ai bambini, come la passeggiata in sella all’asino nel Borgo delle camelie e lo spettacolo “Nel bosco di Holda con le Verdifole”.

Oltre alle iniziative delle associazioni del territorio (dalla prevenzione con la Vab alla pulizia del bosco con Legambiente), in tre giorni ci saranno tre diversi percorsi di trekking “Percorrendo i vecchi sentieri di Sant’Andrea”. Il percorso di sabato 3 giugno sarà fatto in compagnia dell’alpinista paralimpico Andrea Lanfri, che sta portando avanti il progetto “Seven Summits”, alla conquista di tutte le cime più alte di ciascun continente, e che durante il Festival presenterà in anteprima nazionale sia il suo nuovo libro (“Over. Il mio Everest e altre montagne”) sia il docu-film “From 0 to 0, Monte Rosa”. Il 3 giugno sarà inoltre possibile scoprire (e percorre) un tratto della storica “Via Micaelica”, da Lucca al Compitese, in compagnia di Giovanni Ranieri Fascetti, che illustrerà il “cammino dei cammini” sia durante il percorso sia all’arrivo, proprio nella sede della mostra dedicata (fruibile in tutti i giorni del Festival).

Ogni sera ci saranno spettacoli e concerti. Oltre a Marco Bachi della Bandabardò (2 giugno), il 3 giugno è in programma il duo “Fuori dal Coro” (Tatiana Di Martella Orsi, voce, e Simone Nieri, chitarra), mentre domenica 4 giugno sarà la volta dell’anteprima assoluta di “Antidotum Tarantulae. I riti coreutico-musicali della taranta”. Uno spettacolo di Enrico Marchi, con Simona Generali (voce narrante e drammatizzazione scenica) e il Sabìr Trio composto da Filomena Franco (tamburi a cornice e danza), Giulio D’Agnello (voce e strumenti a corda) e Marco Chiara (violino e strumenti a plettro).

Tutti gli appuntamenti pubblici del “Festival del bosco” (2-3-4, 10-11, 17-18 giugno 2023) sono a ingresso libero. Per le attività esperienziali (trekking, corsi, laboratori) esiste una quota di partecipazione ed è necessario registrarsi. Programma completo e scheda d’iscrizione sono consultabili sul sito camelielucchesia.it.

Link diretto al programma

https://www.camelielucchesia.it/articolo/festival-bosco-compitese-monte-pisano-programma/