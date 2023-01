«E’ un utile promemoria sul fatto che siamo anche noi grandi scimmie»

Il dizionario delle grandi scimmie

Gli esseri umani possono riconoscere e comprendere i gesti di scimpanzé e bonobo

[25 Gennaio 2023]

Secondo il nuovo studio “Towards a great ape dictionary: Inexperienced humans understand common nonhuman ape gestures” pubblicato su PLOS Biology da Kirsty Graham e Catherine Hobaiter del Wild Minds Lab della School of psychology an neuroscience dell’università scozzese di St. Andews, «Gli esseri umani conservano una comprensione dei gesti compiuti da altre grandi scimmie anche se non li usiamo più noi stessi». Dall’esperimento pionieristico emerge anche che «Le persone che giocano a un gioco online hanno identificato correttamente più della metà dei gesti compiuti da scimpanzé e bonobo».

La Graham ha spiegato a BBC News: «Sappiamo che tutte le grandi scimmie – scimpanzé e bonobo – hanno una sovrapposizione di circa il 95% dei gesti che usano per comunicare. Quindi avevamo già il sospetto che si trattasse di un’abilità gestuale condivisa che avrebbe potuto essere presente nel nostro ultimo antenato condiviso. Ma ora siamo abbastanza fiduciosi che i nostri antenati avessero iniziato a gesticolare e che questo è stato cooptato nel linguaggio» .

All’esperimento hanno partecipato 5.500 persone che hanno visualizzato brevi video dei dieci gesti più comuni usati da scimpanzé (Pan troglodytes) e bonobo (Pan paniscus ) e, alla richiesta di selezionare il significato del gesto tra quattro possibili risposte, i partecipanti hanno ottenuto risultati significativamente migliori del previsto per ogni caso, interpretando correttamente il significato dei gesti di scimpanzé e bonobo più del 50% delle volte. Le ricercatrici fanno notare che «Quando ai partecipanti sono state fornite informazioni aggiuntive sul contesto della comunicazione, questo ha avuto solo un effetto molto limitato sul successo, suggerendo che gli esseri umani possono identificare correttamente i significati dei gesti delle scimmie dai gesti stessi. I risultati suggeriscono che sebbene gli umani non usino più questi gesti, potremmo aver mantenuto una comprensione di questo sistema di comunicazione ancestrale».

Gli esperimenti di riproduzione video vengono spesso utilizzati per testare la comprensione del linguaggio nei primati non umani, ma questo studio ha invertito il paradigma per valutare per la prima volta le capacità degli esseri umani di comprendere i gesti dei loro parenti viventi più stretti.

Sebbene i dati non vengano più raccolti, si può comunque fare una versione online del quiz dell’esperimento e testare la capacità di interpretare i gesti dei nostri antenati. Il quiz è ospitato dalla piattaforma di ricerca comportamentale con metodi misti Gorilla.

La Graham ha sottolineato che «Tutte le grandi scimmie usano i gesti, ma gli esseri umani sono così gestuali – usiamo i gesti e segni mentre parliamo, impariamo nuovi gesti, mimiamo, ecc. – che è davvero difficile individuare i gesti condivisi delle grandi scimmie solo osservando le persone. Mostrando invece ai partecipanti video di gesti comuni delle grandi scimmie, abbiamo scoperto che le persone possono comprendere questi gesti, suggerendo che potrebbero far parte di un vocabolario gestuale evolutivamente antico e condiviso tra tutte le specie di grandi scimmie, noi compresi».

All’università di St. Andews ricordano che «Questa ricerca si basa su decenni di scrupoloso lavoro durante il quale gli scienziati hanno accuratamente registrato e studiato i significati dei quasi 100 diversi gesti che le scimmie usano per cavarsela nella loro vita sociale quotidiana. E’ stato solo dopo che i gesti e il loro significato sono stati stabiliti nella comunicazione delle scimmie che gli scienziati hanno potuto chiedersi se gli umani potessero ancora essere in grado di decodificare questi gesti».

Il team di ricercatori del quale fanno parte la Graham e la Hobaiter ha passato molti anni ad osservare gli scimpanzé selvatici. In uno studio pubblicato nel 2014 su Current Biology. avevano scoperto che le grandi scimmie usano un intero “lessico” di oltre 80 gesti, ognuno dei quali trasmette un messaggio a un altro membro del loro gruppo. Messaggi come “grattami” vengono comunicati con un lungo movimento graffiante; uno schiocco con la bocca significa “dammi quel cibo” e strappare strisce da una foglia con i denti è un gesto di civetteria da scimpanzé.

Non è chiaro se la capacità degli esseri umani di comprendere specifici gesti delle grandi scimmie sia ereditaria o se gli esseri umani e altre grandi scimmie condividano la capacità di interpretare segnali significativi grazie alla loro intelligenza, somiglianza fisica e obiettivi sociali simili.

La Hobaiter ha concluso: «Da un lato è davvero incredibile che siamo in grado di farlo: Kirsty e io abbiamo trascorso anni vivendo nella foresta con scimpanzé e bonobo e lavorando sodo per studiare la loro comunicazione. Ma abbiamo scoperto che forse non ne avevamo bisogno! Possiamo decodificare questi gesti quasi istintivamente. E’ un utile promemoria sul fatto che siamo anche noi grandi scimmie! E che, anche se oggi gli umani moderni hanno un linguaggio, abbiamo mantenuto una certa comprensione del nostro sistema ancestrale condiviso di comunicazione delle scimmie».