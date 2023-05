Il centro visite del Parco della Maremma arriva al porto di Talamone

Rusci: «Il Parco deve nei prossimi anni fare un’attiva di rafforzamento delle sue porte più esterne»

[15 Maggio 2023]

Per rendere sempre più accessibile il Parco regionale della Maremma, da quest’estate l’info point presente sul porto di Talamone diventerà anche centro visite: sarà dunque possibile acquistare i biglietti per gli itinerari, prenotare il servizio guide e ricevere tutte le informazioni sull’area protetta.

Il risultato, raggiunto grazie ad un accordo tra il Parco, il Comune di Orbetello e The plus planet, è quello di qualificare fortemente l’offerta di visita dall’area, in linea con la decisione di realizzare un percorso mountain bike tra la stazione di Alberese e Collecchio (che unirà finalmente Talamone con Alberese).

«Il Parco deve nei prossimi anni fare un’attiva di rafforzamento delle sue porte più esterne: Talamone e Principina a Mare – spiega il presidente del Parco Simone Rusci –, incrementando i servizi e differenziando l’offerta. Gli itinerari di Talamone sono tra i più belli e suggestivi del Parco e per questo è importante promuoverli e valorizzarli».

Gli itinerari oggi visitabili da Talamone sono tre: il T1 Punta del Corvo, il T2 Cannelle e il T3 Poggio Raso. Itinerari mozzafiato che costeggiano la scogliera a nord di Talamone per poi scendere al mare in piccole e isolate calette, posti esclusivi e incontaminati, visitabili solo attraverso gli itinerari del Parco.

«Un primo importante passo verso la valorizzazione di Talamone anche attraverso la bellezza del Parco della Maremma – commenta l’assessore al Turismo del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – Voglio ringraziare il presidente e il direttore del Parco per la proficua collaborazione avviata, che ha tutti i presupposti per portare finalmente Talamone al centro dello sviluppo turistico del nostro territorio».