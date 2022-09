Il bonobo e la piccola mangusta

Per la scimmia la mangusta era un animale da compagnia o uno spuntino?

[2 Settembre 2022]

Una foto scattata da Christian Ziegler nella Repubblica democratica del Congo e che è stata selezionata per il 58th Wildlife Photographer of the Year (WPY) del Natural History Museum di Londra, sta facendo discutere il mondo dei primatologi e degli antropologi.

Infatti, la foto sembra mostrare un bonobo (Pan paniscus) che coccola una piccola mangusta come fosse un prezioso animale domestico. Alcuni scienziati dicono che in realtà il bonobo avrebbe catturato il cucciolo di mangusta dopo averne ucciso la madre e che lo terrebbe ben stretto per farne uno spuntino più tardi. Altri fanno notare che questo sarebbe insolito perché i pacifici bonobo – a differenza dei bellicosi scimpanzé (Pan troglodytes) mangiano soprattutto frutta e cacciano solo occasionalmente.

Per riuscire a scattare questa eccezionale foto, Ziegler aveva seguito per giorni il gruppo di bonobo, «Immerso fino al petto attraverso la foresta allagata» nel Parc National de Salonga, quando ha visto il giovane maschio che teneva in mano un piccolo di mangusta e, come spiega a BBC News, «Sono stato così sorpreso di vedere come portava la mangusta con tanta cura. Ho immediatamente iniziato a seguirlo e documentarlo. La scimmia ha tenuto e accarezzato la piccola mangusta per oltre un’ora».

Per Barbara Fruth, direttrice del LuiKotale Bonobo Project che studia i nostri parenti più vicini da 20 anni, il bonobo potrebbe in nrealtà aver tenuto con sé la mangusta per mangiarsela: «Quando i bonobo catturano la preda, non la uccidono immediatamente, ma iniziano a mangiarla quando è ancora viva. Ma occasionalmente, se il pranzo è stato a è troppo grande e la scimmia si è riempita, trattiene le prede viventi rimanenti come animali domestici. Di solito, questi animali vengono mangiati successivamente. Questo è probabilmente ciò che stava accadendo nella foto».

Ma la stessa Fruth sottolinea che «I bonobo sono noti per la loro natura gentile, empatica e pacifica. Sappiamo che in cattività i bonobo si prendono cura di individui diversi dalla loro stessa specie. In natura, è improbabile che un bonobo si prenda cura a lungo termine di un’altra specie come animale domestico». Ma anche la primatologa non esclude l’idea che i bonobo «Tengano altri animali come accessori per attirare l’interesse degli altri membri del gruppo e quindi aumentare il loro status».

Alla fine il bonobo non si è mangiato la piccola mangusta è l’ha lasciata andare via illesa. O il bonobo non aveva fame oppure ci sono ancora molte cose da scoprire nel rapporto tra i nostri cugini e gli altri animali.