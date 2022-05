Il 91% della barriera corallina australiana mostra segni di sbiancamento

E’ il primo evento di sbiancamento di massa verificatosi in condizioni di La Niña

[12 Maggio 2022]

La Great Barrier Reef Marine Park Authority, l’agenzia del governo australiano che gestisce la Grande Barriera Corallina Australiana, monitora attentamente le condizioni durante tutto l’anno, pubblicando rapporti a maggio a novembre di ogni anno e rapporti settimanali durante l’estate australe che si basano su previsioni, mappatura del caldo, della temperatura dell’acqua, indagini in acqua, citizen science e indagini aeree. Il nuovo Reef snapshot: summer 2021-22 fornisce un riepilogo conciso e di facile comprensione di cosa è successo nella barriera corallina nell’ultima estate, cosa significa per il reef e le azioni intraprese per aiutare i coralli a rimanere in salute.

Secondo la Great Barrier Reef Marine Park Authority «Le acque della Grande Barriera Corallina si sono riscaldate all’inizio di dicembre 2021, superando i massimi storici estivi che si verificano tipicamente nei mesi estivi più caldi. Le temperature oceaniche hanno continuato ad accumulare calore per tutta l’estate fino all’inizio di aprile 2022, con tre distinte ondate di caldo che aumentano lo stress termico in tutta la Grande Barriera Corallina (GBR) centrale e settentrionale. Questa prolungata esposizione al caldo ha portato a uno sbiancamento di massa dei coralli in tutta la Grande Barriera Corallina; il quarto a verificarsi in 7 anni. Insolitamente, questo è stato il primo evento di sbiancamento di massa verificatosi in condizioni di La Niña», un evento climatico che fa raffreddare le temperature oceaniche.

L’aumento delle segnalazioni di sbiancamento dei coralli ha spinto la Park Authority della GBR ad effettuare indagini aeree in tutta la Grande barriera corallina nella seconda metà di marzo 2022 per valutare l’entità dello sbiancamento dei coralli. Durante le indagini aeree che sono state condotte da osservatori addestrati dalla Great Barrier Reef Marine Park Authority e dall’Australian Institute of Marine Science, sono state analizzati 719 reef tra lo Stretto di Torres e il Capricorn Bunker Group nel Great Barrier Reef Marine Park e «Di questi, 654 reef (91%) hanno mostrato uno sbiancamento. Lo sbiancamento dei coralli osservato dall’aria era in gran parte coerente con la distribuzione spaziale dell’accumulo di stress da calore, con una percentuale maggiore di copertura corallina sbiancata sulle barriere coralline che sono state esposte al più alto stress da calore accumulato quest’estate».

Nella Regione settentrionale, che comprende le barriere coralline dalla punta di Cape York fino a Lizard Island e Cape Tribulation, «Il modello di sbiancamento della comunità di coralli di acque poco profonde visto dall’aria variava da minore (1 – 10% di copertura corallina sbiancata) a grave (61 – 90% sbiancato), con gravità generalmente crescente dalla punta settentrionale di Cape York in giù verso la Princess Charlotte Bay – dice la Great Barrier Reef Marine Park Authority – La copertura corallina e la composizione della comunità sono stati fattori importanti che hanno influenzato la gravità dello sbiancamento della comunità in questa regione, con molte barriere coralline dominate da Porites massicci resistenti all’aumento delle temperature, che hanno mostrato segni di sbiancamento nei siti più colpiti nella baia meridionale di Princess Charlotte».

Nella Regione centrale, che comprende le barriere coralline che vanno da Cape Tribulation fino a sud alle Whitsundays, «L’inizio dello sbiancamento dei coralli intorno alla regione di Townsville è stato rilevato durante un’indagine aerea preliminare di 43 barriere coralline all’inizio di febbraio 2022, dopo un prolungato periodo di stress termico. Queste indagini preliminari hanno rilevato che l’87% delle barriere coralline presentava uno sbiancamento da lieve a moderato (11 – 30% di sbiancamento). Le indagini sull’intera barriera corallina nella seconda metà di marzo hanno rilevato che il modello di sbiancamento della comunità della barriera corallina, visto dall’alto, è aumentato di gravità rispetto all’inizio di febbraio, a seguito di ulteriore stress da caldo. Lo sbiancamento comunitario variava da maggiore (31 – 60% sbiancato) a estremo (>90% sbiancato) nelle parti poco profonde delle barriere coralline da Cooktown alle Whitsundays. In tutta questa regione, lo sbiancamento più grave si è verificato sia sulle barriere coralline costiere che offshore. Le barriere coralline costiere, intermedie ed esterne tra Lizard Island e Townsville avevano un’abbondanza maggiore di coralli Acropora tabulari sulle piane e sulle creste della barriera corallina poco profonde, rispetto alle regioni settentrionali e meridionali.

Nella Regione meridionale, che comprende le barriere coralline dall’area di Pompey Reef fino all’area del Capricorn-Bunker e a Swain Reefs. «Lo sbiancamento è stato molto variabile, riflettendo il limite di esposizione allo stress termico inferiore. Alcune comunità di coralli di acque poco profonde nelle parti più meridionali della barriera corallina non hanno mostrato sbiancamento (intorno al Capricorn Bunker Group), con altre più a nord che hanno mostrato sbiancamento comunitario da grave a grave al largo di Mackay».