La struttura educativa e ludica sarà dedicata a Giovanna Neri, insegnante e ambientalista

Il 23 agosto 2021 Ciafani e Sammuri inaugurano l’Aula VerdeBlu di Mola

Visita guidata, laboratori per bambini, Workshop e brindisi

[19 Agosto 2021]

E’ stata più volte rimandata, causa Covid-19, l’inaugurazione dell’Aula VerdeBlu di Mola, la struttura del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano gestita da Legambiente e Diversamente Marinai e che è stata realizzata nell’area umida tra i Comuni di Porto Azzurro e di Capoliveri in via di ripristino, ma ora è arrivato il momento di farlo in grande stile con la partecipazione del Presidente Nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, e con il presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e di Federpachi Giampiero Sammuri.

L’appuntamento è per il pomeriggio di lunedì 23 agosto e sarà l’occasione per dedicare la struttura educativa e ludica a Giovanna Neri, l’insegnante e ambientalista che è stata fondatrice e dirigente di Legambiente Arcipelago Toscano, scomparsa a marzo e che viveva a poche centinaia di metri in linea d’aria da Mola: a Forte Focardo.

«Come avrebbe voluto Giovanna, sarà una giornata di festa, conoscenza e dibattito», dicono a Legambiente Arcipelago Toscano.

Ecco il programma:

ore 17.00 Registrazione partecipanti

ore 17.30 Laboratori di educazione ambientale e visita guidata alla zona umida

ore 18.30 Taglio del nastro per l’inaugurazione dell’Aula VerdeBlu “Giovanna Neri”

ore 18.45 Workshop “I 25 anni del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano”

intervengono:

Giampiero Sammuri (Presidente PNAT e Presidente Federparchi)

Stefano Ciafani (Presidente Nazionale Legambiente)

Antonio Nicoletti (Responsabile Nazionale Parchi e Biodiversità Legambiente)

Stefano Feri (Vice Presidente PNAT)

Umberto Mazzantini (Reesponsabile Mare Legambiente Toscana e rappresentante Associazioni Ambientaliste nel Consiglio Direttivo PNAT)

conclusioni a cura di Maria Frangioni (Presidente Legambiente Arcipelago Toscano)

Modera il dibattito: Maurizio Burlando (Direttore PNAT)

A conclusione dell’evento, brindisi e aperitivo

Per prenotazioni: 339 3868970 – amm.legambientearcipelago@gmail.com (indicando nome, cognome, recapito telefonico ed eventuali allergie alimentari).

Per partecipare è necessario essere in possesso del Green Pass o tampone con esito negativo effettuato nelle precedenti 48h in accordo alla normativa vigente.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano

LEGAMBIENTE Arcipelago Toscano

DiversamenteMarinai