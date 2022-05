Il 2 giugno ritorna la Festa delle Farfalle all’Isola d’Elba

Appuntamento alle 10,30 a Monte Perone per scoprire il Santuario delle Farfalle Ornella Casnati

[27 Maggio 2022]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Dopo 2 anni di Pandemia, ritorna in grande stile la tradizionale Festa delle Farfalle organizzata da Legambiente in collaborazione con Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano al Santuario delle Farfalle Ornella Casnati a Monte Perone, al confine tra i Comuni di Marciana e Campo nell’Elba.

L’appuntamento è per giovedi 2 giugno – ritrovo ore 10,30 – all’area picnic di Monte Perone (raggiungibile da Poggio per chi proviene da Marciana e Marciana Marina e da Sant’Ilario e San Piero per chio proviene da Marina di Campo), da dove dopo la firma di una liberatoria, gli escursionisti verranno accompagnati dalle guide di Legambiente, Parco Nazionale, WBA e dai ricercatori dell’università di Firenze lungo il percorso del Santuario delle Farfalle Ornella Casnati, alla scoperta di 60 specie di lepidotteri diurni e della rara flora della montagna elbana.

Un percorso facile – c’è da affrontare solo un breve tratto in salita – sui crinali che aprono lo sguardo verso le isole meridionali e settentrionali dell’Arcipelago Toscano e i Paesi del Marcianese e del Campese, tra il giallo dei cuscinetti spinosi della ginestra desoelana e le viole multicolori dell’Elba, tra pinete e macchia mediterranea e le antiche vie di granito di pastori, carbonai e contadini.

Al ritorno, Legambiente e Parco Nazionale offriranno uno spuntino e un brindisi a tutti i partecipanti.

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi entro il 31 maggio a: legambientearcipelago@gmail.com o al numero 3398801478.

Percorso facile, circa 4 Km andata e ritorno. Necessari scarpe adatte, cappellino e acqua.