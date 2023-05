Il 12 maggio a Mola, un ricco pomeriggio dedicato al al tema degli alberi

Approfondimento con l'arboricoltore Marco Rinaldi e spettacolo "Il Teatro degli Alberi"

[11 Maggio 2023]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

In conclusione del ciclo di iniziative tematiche promosse da Legambiente Arcipelago Toscano presso l’ Aula VerdeBlu di Mola, nel pomeriggio di venerdì 12 maggio un ulteriore evento di approfondimento dal titolo “Cos’è e come funziona. La vita degli alberi”.

Il programma prevede: 16:30: accoglienza e registrazione; 17:00: incontro con l’Arboricoltore e certificatore europeo, Marco Rinaldi; 18:30: spettacolo teatrale “Il Teatro degli Alberi”; 19:30: brindisi di saluto e chiusura dell’evento.

Dopo il convegno di due anni orsono sul Verde urbano come strategia non più rinviabile, Legambiente Arcipelago Toscano ha sentito la necessità di un approfondimento delle varie tematiche riguardanti gli alberi, dai loro diritti in quanto esseri viventi in simbiosi con le specie animali ai benefici della biodiversità arborea, alle curiosità di natura socio-culturale. Tutto ciò in un quadro di difficoltà degli Enti Pubblici a sintonizzarsi con le stesse indicazioni normative nazionali che chiedono ai Comuni un salto di qualità strategico sul Verde, necessario ad una miglior qualità della vita dei cittadini e al contrasto del surriscaldamento climatico.

L’iniziativa terminerà con la messa in scena de “Il Teatro degli Alberi”, una rappresentazione teatrale visiva, evocativa e di testimonianza, nata da un percorso condiviso. La rappresentazione, con la parola cantata, l’azione danzata, i suoni e silenzi, il coro e le soliste, si propone di evocare, ricordare e raccontare degli Alberi e della relazione tra creature appartenenti a specie diverse ma sottilmente e profondamente interconnesse. Venerdì con il teatro degli Alberi andranno in scena le attrici Francesca Ria, Alessia Zeami, Eleonora Lombardi, Valentina Pietrapertosa, Franca Stampacchia, Ina Dubravec e Fabiana Busisi, con la collaborazione di Emiliano Galizia e Nina De Fazio.

L’iniziativa “Cos’è e come funziona la Vita degli Alberi” potrà essere seguita anche online sulla pagina Facebook dell’Aula VerdeBlu – https://www.facebook.com/AulaVerdeBlu

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. L’evento si svolgerà presso l’Aula VerdeBlu di Mola, ingresso lato Spiaggia dei Cani (Porto Azzurro).

Info: legambientearcipelago@gmail.com 328 3085244