I pulcinella di mare sono incapaci di volare per 2 mesi all’anno, il doppio di quanto creduto in precedenza

Sono più vulnerabili alle tempeste. Risultati che possono spiegare perché il cambiamento climatico li sta portando al declino

[16 Dicembre 2022]

Secondo lo studio “A new biologging approach reveals unique flightless molt strategies of Atlantic puffins”, pubblicato su Ecology and Evolution da un team di ricercatori irlandesi, britannici e norvegesi guidato dal biologo Jamie Hendrick Darby del MaREI Centre for Energy, Climate and Marine dell’University College Cork – Coláiste na hOllscoile Corcaigh (UCC), «I pulcinella di mare perdono la capacità di volare fino a due mesi all’anno, il doppio di quanto si credeva in precedenza», il che suggerisce che questi uccelli marini «Sono vulnerabili alle tempeste invernali a causa della loro incapacità di volare dopo aver mutato le piume».

Quando le loro piume si consumano e perdono forma, i pulcinella di mare devono fare la muta per farle ricrescere e quando perdono le penne delle ali perdono anche la capacità di volare e sono costretti a rimanere sulla superficie del mare.

All’UCC, spiegano che «La tempistica della muta e i siti marini dove si fermano i pulcinella di mare incapaci di volare sono stati a lungo un mistero per gli scienziati, perché la muta si verifica quando i pulcinella di mare sono lontane dalla terra e fuori dalla vista».

Ma il Marine Ecology Group della school of Biological Environmental and Earth Sciences il MaREI centre dell’UCC hanno adattato dispositivi di localizzazione per applicarli ai piccoli pulcinalla di mare per tenere sotto controllo la loro attività e, in collaborazione con ricercatori britannici e norvegesi ha messo piccoli loggers sulle zampe degli uccelli marini per registrarne il comportamento e spostamenti. Darby evidenzia che «Questi logger registrano, ogni 10 minuti e per un anno, il tempo trascorso in acqua o in volo. Siamo stati in grado di scoprire i lunghi periodi di tempo in cui i pulcinella di mare non volano affatto, per studiare dove e quando erano incapaci di volare

I risultati pubblicati su Ecology and Evolution dimostrano che «I pulcinella di mare erano incapaci di volare da uno a due mesi all’anno». E questo non va per niente bene: «Questa muta si verifica quando i pulcinella di mare sono lontani nell’Atlantico e quando le condizioni meteorologiche possono essere pericolose per un uccello marino incapace di volare».

Darby conclude: «I pulcinella di mare sono in declino e spesso finiscono morti sulle nostre coste a causa del maltempo.E’ probabile che i cicloni invernali nel Nord Atlantico diventino più frequenti e più gravi con i cambiamenti climatici».