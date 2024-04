I Procioni alla conquista dell’Italia

A Pratovecchio Stia l’European Raccoon Meeting

[19 Aprile 2024]

E’ in corso a Pratovecchio Stia (Ar), nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, il secondo European Raccoon Meeting di EURORACCOON, un progetto aperto e collaborativo che punta a riunire ricercatori e manager che lavorano sui procioni a livello europeo, coprendo tutti gli aspetti della loro ecologia: ecologia generale, parassitologia e malattie infettive, genetica e genomica, ecologia spaziale, strumenti di gestione e strategie.

Gli organizzatori della Società Italiana di Ecopatologia della Fauna (SIEF) spiegano che «Il procione (Procyon lotor) è una specie esotica altamente invasiva che colonizza gran parte dell’Europa occidentale. Altamente adattabile e plastico, il procione si è espanso in tutti gli habitat, compresi quelli urbani. Il procione è presumibilmente coinvolto in minacce alla biodiversità, soprattutto a causa della competizione e della predazione interspecifica, ma è anche coinvolto in probabili malattie zoonotiche. È elencata come specie esotica invasiva di rilevanza europea ai sensi del Regolamento UE 1143/2014. Occorre prestare particolare attenzione alla sua espansione, ai suoi effetti sulla biodiversità e sugli esseri umani. Acquisire conoscenze specifiche su tutti gli aspetti della sua ecologia è obbligatorio per consentire agli ecologisti e ai manager di orientarsi verso una visione più completa dei suoi effetti e dei rischi per costruire misure di gestione basate sull’evidenza in tutta l’area di distribuzione del procione in Europa».