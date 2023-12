I pipistrelli pigmei migratori possono rilevare il campo magnetico terrestre

Il pipistrello pigmeo o soprano (Pipistrellus pygmaeus), una specie scoperta solo sul finire degli anni ’90 in Italia, pesa solo pochi grammi, ma si stima che i membri di questa piccola specie di pipistrelli coprano migliaia di chilometri ogni anno nelle loro migrazioni notturne dall’Europa nord-orientale a quella sud-occidentale. Non è ancora chiaro come riescano a percorrere distanze così lunghe nell’oscurità, ma lo studio “Migratory bats are sensitive to magnetic inclination changes during the compass calibration period”, pubblicato su Biology Letters da

un team di ricercatori gallesi. lettoni e tedeschi guidato dal biologo Oliver Lindecke dell’Universität Oldenburg e della Bangor University ha trovato prove che suggeriscono che «Un senso magnetico potrebbe svolgere un ruolo nella navigazione dei pipistrelli». Grazie a esperimenti comportamentali, il team ha scoperto che due diverse componenti del campo magnetico terrestre influenzano l’orientamento degli animali.

Lindecke studia da dieci anni il comportamento migratorio di questi piccoli mammiferi volanti e ricorda che «A differenza degli uccelli, finora sono state condotte pochissime ricerche sulla magnetorecezione dei mammiferi che migrano su lunghe distanze. Insieme ai risultati precedenti, i risultati del presente studio indicano che i pipistrelli pigmei hanno una bussola magnetica che calibrano al tramonto.

Il team di ricercatori ha condotto i suoi esperimenti alla stazione ornitologica della Latvijas Universitāte a Pape, un villaggio sulla costa del Mar Baltico, nell’estremo sud-ovest della Lettonia, e Lindecke spiega che «Decine di migliaia di pipistrelli migrano qui lungo la costa in agosto e settembre, soprattutto verso l’Europa centrale». Lo scienziato tedesco aveva già scoperto in uno studio precedente che questi pipistrelli migratori riadattano il loro sistema di orientamento interno al tramonto: e dice che «Usano il punto in cui il sole tramonta per calibrarsi per poter scegliere la rotta di volo più tardi quella notte».

Per verificare se i pipistrelli hanno un senso magnetico e lo utilizzano per orientarsi, i ricercatori hanno catturato 65 pipistrelli soprano e il giorno dopo, al tramonto, alcuni di questi pipistrelli sono stati esposti a un campo magnetico manipolato creato utilizzando una bobina di Helmholtz. All’Universität Oldenburg spiegano che «La componente orizzontale è stata ruotata di 120 gradi in senso orario rispetto al campo magnetico terrestre, in modo tale che l’ago della bussola punti a sud-est anziché a nord». Con un secondo gruppo di pipistrelli, oltre allo spostamento orizzontale, il team di ricerca ha anche invertito l’inclinazione del campo magnetico in modo che corrispondesse ai valori naturali misurati nell’emisfero meridionale della Terra. Un terzo gruppo di pipistrello è stato utilizzato come gruppo di controllo ed esposto solo al campo geomagnetico naturale nelle dune della spiaggia di Pape.

Poche ore dopo, i ricercatori hanno liberato i pipistrelli uno per uno in un laboratorio sul campo allestito all’interno di una yurta mongola vicino alla stazione ornitologica Pape, per determinare il loro orientamento al decollo. Studi precedenti avevano già dimostrato che gli animali mantengono la direzione prescelta durante i loro voli notturni.

Il risultato è stato che «Circa la metà dei pipistrelli del gruppo di controllo ha volato verso sud, mentre l’altra metà ha volato verso nord. I due gruppi esposti a campi magnetici manipolati si comportavano diversamente l’uno dall’altro: i pipistrelli che erano stati esposti a uno spostamento orizzontale del campo magnetico generalmente prendevano il volo in direzione nord-ovest. Nel gruppo in cui oltre allo spostamento orizzontale c’era anche l’inversione dell’inclinazione non è stata però osservata alcuna direzione preferenziale di decollo».

Per Lindecke questi risultati dimostrano una cosa in particolare: «I pipistrelli sono sensibili sia alla componente orizzontale del campo magnetico, detta polarità, sia alla sua inclinazione al tramonto e questo influenza il loro comportamento di decollo anche diverse ore dopo. Sebbene non sia ancora chiaro su quali meccanismi si basi la bussola magnetica dei pipistrelli migratori, lo studio ha dimostrato che, come gli uccelli, i pipistrelli migratori possono utilizzare l’inclinazione del campo magnetico terrestre per orientarsi».