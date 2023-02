La prima chiara prova della caccia agli elefanti nell'evoluzione umana

I Neanderthal cacciavano giganteschi elefanti della foresta già 125mila anni fa

I Neanderthal formavano gruppi numerosi per cacciare e macellare questi giganteschi pachidermi

[6 Febbraio 2023]

Secondo lo studio “Hunting and processing of straight-tusked elephants, 125,000 years ago: Implications for Neanderthal behavior”, pubblicato su Science Advances da Sabine Gaudzinski-Windheuser e Lutz Kindler, del Römisch-Germanisches Zentralmuseum Archaeological research institute (RGZM) e della Johannes Gutenberg-Universität Mainz, e da Katharine MacDonald e Wil Roebroeks dell’Universiteit Leiden, «I Neanderthal cacciavano specificamente gli elefanti delle foreste europee circa 125.000 anni fa per nutrirsi della loro carne e dei loro depositi di grasso».

All’epoca, l’elefante europeo delle foreste (Palaeoloxodon antiquus), che si è estinto, era l’animale più grande che viveva sulla terraferma, con un’altezza al garrese fino a 4 metri e un peso fino a 13 tonnellate e dotato di zanne lunghe e dritte. Finora, non si sapeva se i primi umani cacciassero davvero questi giganteschi pachidermi o se si nutrissero occasionalmente di elefanti morti per cause naturali. Per l’indagine archeozoologica, il team di ricerca tedesco-olandese ha utilizzato la più grande collezione al mondo di elefanti delle foreste europee nel sito di Neumark-Nord vicino a Halle, in Germania e dice che «I Neanderthal vivevano insieme, almeno temporaneamente, in unità sociali molto più grandi di quanto comunemente si creda».

Il complesso del sito Neumark-Nord è stato scoperto negli anni ’80 dall’archeologo Dietrich Mania, che guidò una serie di scavi di salvataggio di fossili nella grande miniera di lignite. Mania, ex professore dell’Universität Jena (allora ancora Repubblica Democratica Tedesca – DDR), che avviò uno studio interdisciplinare a lungo termine del sito. Dal 2004 al 2008, anche gli attuali partner delle università di Mainz e di Leibniz-Zentrums für Archäologie sono stati coinvolti negli scavi. Con una superficie totale di circa 30 ettari, Neumark-Nord è uno dei più grandi complessi di reperti archeologici del Pleistocene ed è caratterizzato dall’eccezionale conservazione della flora e della fauna dell’ultimo periodo interglaciale.

Il lavoro in corso del team di Mainz e Leiden include un’ampia rianalisi dei ricchi giacimenti di fossili scavati negli anni ’80 e ’90 e questo aveva già ornito prove della caccia al cervo da perte deii Neanderthal, con le prime ferite da caccia trovate fino ad oggi sulle ossa. Nel 2021, il team ha pubblicato dati che dimostrano che «I Neanderthal hanno influenzato visibilmente il loro ambiente: con il loro arrivo, la copertura forestale è diminuita e la vegetazione è rimasta aperta durante i circa 2000 anni della loro presenza. Associato a questo era l’uso estensivo del fuoco. Questo è il primo caso inequivocabile di cambiamento del paesaggio nell’evoluzione umana fino ad oggi».

Gli elefanti europei delle foreste vivevano nelle attuali Europa e Asia Occidentale tra 800.000 e 100.000 anni fa, erano il più grande mammifero terrestre del Pleistocene, cioè degli ultimi tre milioni di anni, e non erano solo significativamente più grandi degli odierni elefanti africani e asiatici, ma anche del più famoso mammut lanoso. I resti di almeno 70 di questi elefanti della foresta sono stati scoperti negli anni ’80 e ’90, durante i lavori minerari in un’enorme cava di lignite vicino ad Halle. Erano rimasti ben conservati per 125.000 anni nei sedimenti lacustri. Circa 15 anni fa, un team di paleontologi italiani esaminò il ricco materiale fossile di elefanti dal sito di Neumark-Nord, concludendo che rappresentavano uno strano assemblaggio, con un profilo di mortalità sbilanciato – quasi tutti individui adulti – e un sorprendente predominio maschile. Questo modello non è stato osservato né nelle popolazioni di elefanti fossili né in quelle contemporanee ed è stato difficile da spiegare. Ma quando l’archeologa abine Gaudzinski-Windheuser ha esaminato per la prima volta alcune ossa di elefante all’inizio del 2021, ha scoperto prove della causa di queste peculiarità: «L’attività umana. La scoperta di segni netti ha dato lo slancio per un’indagine approfondita sui resti dell’elefante», Data l’unicità del materiale e le potenziali implicazioni dello studio, il team di ricerca delle università di Mainz e Leiden ha deciso di analizzare l’intera collezione, contenente migliaia di ossa e frammenti ossei. Il che si è rivelato un’impresa che ha richiesto molto tempo: «Per mesi sono state aperte grandi scatole in cui il RGZM di Halle conserva i singoli elefanti – ricordano gli scienziati – le ossa grandi e pesanti hanno dovuto essere sollevate e girate per esaminarne la superficie , ogni singolo frammento di osso è stato identificato e le eventuali modifiche sono state documentate». Kindler sottolinea che «In totale, abbiamo analizzato in questo modo 3.122 resti di elefanti delle foreste europee a Neumark-Nord».

La dettagliata analisi archeologica si è concentrata sulla distribuzione dei segni di tagli sui resti scheletrici e ha rivelato che «La caccia ai giganti dell’era glaciale in questo sito ha contribuito a garantire l’esistenza dei Neanderthal per almeno 2000 anni, coprendo dozzine di generazioni». Per Roebroeks, «Questa è la prima chiara prova della caccia agli elefanti nell’evoluzione umana. Gli elefanti maschi adulti e vecchi, che sono molto più grandi delle femmine, sono più numerosi dei reperti, probabilmente perché i maschi adulti si tenevano in disparte. Senza la protezione di un branco, i cacciatori potevano avvicinarsi più facilmente agli animali. Inoltre erano anche molto più grandi delle femmine».

I ricercatori evidenziano un altro aspetto di questa eccezionale scoperta: «La caccia ai grandi animali, così come la lavorazione della preda, richiedeva una stretta collaborazione tra i membri del gruppo coinvolti,. Gli animali dovevano essere macellati, i resti della carne dovevano essere staccati dalle ossa lunghe e le grasse zampe rimosse. La lavorazione potrebbe anche aver comportato l’essiccazione dei prodotti per la conservazione a lungo termine».

Gli autori dello studio hanno calcolato che «Un elefante di 10 tonnellate, nemmeno il più grande di Neumark-Nord, avrebbe dovuto fornire ai per Neanderthal adulti almeno 2.500 porzioni di 4.000 chilocalorie ciascuna, costituite da un nutriente mix di proteine ​​e grassi. Questi numeri sono importanti: fino ad ora, si presumeva che i Neanderthal si riunissero in gruppi di non più di 25 individui».

Il team di ricerca tedesco-olandese conclude: «Il nuovo studio dimostra che i Neanderthal, almeno a volte, si riunivano in comunità molto più grandi, o che avevano mezzi culturali per conservare e conservare il cibo su larga scala, o entrambe le cose. In ogni caso, si tratta di risultati importanti».