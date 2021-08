I maschi dei picchi delle ghiande poligami hanno più successo evolutivo

Questi picchi sociali potrebbero aiutarci a comprendere l'evoluzione dei comportamenti cooperativi

[19 Agosto 2021]

Per i picchi di solito essere in due o tre è una folloLa compagnia di due e tre è una folla, ma non per i picchi delle ghiande (Melanerpes formicivorus) che non solo vivono in colonie ma che, si è scoperto, ospitano anche maschi poligami.

Infatti, il nuovo studio “Lifetime reproductive benefits of cooperative polygamy vary for males and females in the acorn woodpecker (Melanerpes formicivorus)”, pubblicato su Proceedings of the Royal Society B da un team di ricercatori statunitensi e olandesi, ha scoperto che, «Quando sono poligami, i maschi di picchi delle ghiande producono 1,5 volte più prole e continuano a riprodursi da due a tre anni in più rispetto ai loro rivali monogami». I risultati dello studio suggeriscono che «I picchi maschi delle ghiande ottengono un vantaggio evolutivo attraverso la poligamia, perché stanno trasmettendo il loro DNA a più prole».

Il principale autore dello studio, l’ornitologo Sahas Barve dello Smithsonian’s National Museum of Natural History spiega che «I picchi delle ghiande hanno alcuni dei sistemi sociali più complicati di qualsiasi organismo. Questi risultati ci aiutano a capire come potrebbe essersi evoluto questo sistema sociale».

I picchi di ghiande sono una specie sociale: vivono in gruppi territoriali di 5-10 adulti e la loro prole di solito resta nei dintorni per alcuni anni per prendersi cura delle generazioni più giovani, prima di partire e mettere su famiglia.

Questi uccelli sono famosi per le loro feroci battaglie per i granai, gli alberi morti pieni di ghiande dove i Melanerpes formicivorus li immagazzinano. Ma le loro vite amorose sono complicate: più fratelli nidificano con diverse coppie di sorelle per formare una comunità di co-genitori che alleva i pulcini. Il loro comportamento fa sì che i parenti competano tra loro per l’idoneità evolutiva, misurata dal successo nel tramandare il DNA. Barve ricorda che «Più prole è considerato un vantaggio evolutivo perché lasci più copie del tuo DNA nel pool genetico. L’idoneità evolutiva riguarda la longevità genetica nel tempo. Più tratti sopravvivono, maggiore è l’idoneità».

Inizialmente, i biologi pensavano che la poligamia avrebbe prodotto meno figli, quindi, per giustificare questo comportamento poligamo, hanno pensato alle selezione parentale, cioè quando un uccello si prende cura dei suoi non discendenti imparentati invece di accoppiarsi per produrre la propria prole. In teoria, questo comportamento non danneggia il successo evolutivo degli uccelli, perché stanno ancora proteggendo parte del loro DNA che vive nelle giovani generazioni.

Barve spiega ancora: «La teoria della selezione parentale suggerisce che, dal momento che tuo nipote è imparentato per un quarto con te, aiutare a crescere due nipoti è lo stesso che farlo con la tua prole diretta, che sarebbe per metà imparentata. Ma poiché così poche specie lo fanno, l’allevamento cooperativo è stato considerato una strategia migliore di un cattivo lavoro. E’ meglio che non lasciare alcuna copia del proprio DNA».

La maggior parte degli animali pratica la monogamia e l’allevamento non cooperativo. Sulla base di questa premessa, i biologi statunitensi e olandesi presumevano che il co-allevamento e la poligamia dovessero avere meno successo evolutivo. Ora, la nuova ricerca mette in dubbio questa ipotesi.

Allo Smithsonian’s National Museum of Natural History ricordano che «Dimostrare che la selezione parentale, o qualsiasi altro comportamento animale cooperativo, sta avvenendo richiede tempo. Prima di poter costruire un quadro completo delle dinamiche di un’intera specie, gli scienziati devono osservare e raccogliere dati da molte generazioni». E Barve aggiunge che «Non puoi davvero testarlo senza dati super dettagliati e a lungo termine. Fortunatamente, è esattamente quello che abbiamo fatto per questo studio».

I ricercatori hanno analizzato oltre 40 anni di osservazioni e campioni genetici di 499 uccelli nella Hastings Natural History Reservation in California e i risultati hanno dimostrato che «La poligamia è meno importante per le femmine di picchio delle ghiande, ma molto utile per le loro controparti maschili. I maschi poligami hanno prodotto più prole nel corso della loro vita e hanno allevato in media per alcuni anni in più rispetto ai maschi monogami».

Studiando 40 anni di dati sulle relazioni tra i picchi delle ghiande, il team di ricercatori è stato in grado di analizzare l’evoluzione del comportamento di accoppiamento di questi volatili sociali e Barve sottolinea che «Questo è qualcosa che non era stato dimostrato prima. Ed evidenzia il valore della ricerca a lungo termine sul comportamento animale».

Dopo aver scoperto che il co-allevamento ha vantaggi evolutivi per i maschi dei picchi delle ghiande, la loro speranza dei ricercatori è che questi vantaggi possano aiutare gli scienziati a saperne di più su come si sono evoluti i comportamenti sociali in altri animali.

Barve conclude: «I meccanismi che guidano la selezione naturale sono gli stessi per tutta la vita. Possiamo usare i picchi come sistema di studio per comprendere l’evoluzione dei comportamenti cooperativi».