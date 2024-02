I funghi del legno che crescono su una rana viva

La scoperta fatta nei Ghati occidentali, in India, sconcerta gli scienziati

[21 Febbraio 2024]

La rana dal dorso dorato intermedia di Rao (Hylarana intermedia), è endemica dei Ghati occidentali – uno degli hotspot mondiali della biodiversità – del Karnataka e del Kerala, in India, sul Palghat Gap, dove vive in popolazioni relativamente abbondanti. Ma quello che raccontano e documentano fotograficamente Chinmay C. Maliye e Lohit Y.T. del Wwf India nel loro breve resoconto “Mushroom sprouting out of a living frog”, pubblicato su Reptiles & Amphibians è qualcosa di mai visto finora: «Alle 12.30 del 19 giugno 2023, a Mala, Karkala, Karnataka, India (13.380833 N, 75.226667 E), ai piedi delle montagne di Kudremukha, abbiamo incontrato circa 40 rane dal dorso dorato intermedie di Rao in un piccolo stagno lungo la strada alimentato con acqua piovana. Un individuo appollaiato su un ramoscello aveva un’escrescenza distinta sul fianco sinistro. Un esame più attento ha rivelato chiaramente un fungo che spuntava da un lato. La rana era viva e si muoveva. I micologi in seguito hanno identificato il fungo come un fungo dal cappello (Mycena sp.), noto per essere saprotrofico e si trova principalmente sul legno in decomposizione».

I funghi sono organismi straordinari. Sono generalmente saprofiti o simbionti che facilitano il ciclo dei nutrienti, ma molti sono parassiti di piante e animali e per gli anfibi sono un gravissimo problema, visto che proprio il fungo Batrachochytrium dendrobatidis causa la chitridiomicosi, una malattia devastante che ha colpito più di 700 specie di anfibi in tutto il mondo. Studi recenti hanno dimostrato che questo fungo killer è presente a bassi livelli in tutti gli hotspot delle rane dell’India.

Ma i due ricercatori del Wwf India fanno notare che «Per quanto ne sappiamo, non è mai stato documentato un fungo che spunta dal fianco di una rana viva»

Gli scienziati sono rimasti scioccati dalle foto del ritrovamento che sono le prime conosciute che documentano un fungo che germoglia dal fianco di una rana viva. La rana non è stata raccolta da Chinmay C. Maliye e Lohit Y.T. e quindi non è stato possibile capire cosa sia successo al fungo e alla rana.

I funghi come quello cresciuto sulla rana hanno bisogno di sostanze nutritive che di solito non sono presenti adeguatamente sulla pelle di nessun animale e i ricercatori pensano che, nel caso della rana dal dorso dorato intermedia di Rao, i Ghati occidentali umidi e alimentati dai monsoni potrebbero aver fornito un ambiente ideale per la crescita dei funghi, fornendo umidità e materia organica adeguate.

Anche l’esatta natura del fungo che cresce sulla rana – se sia infettivo o benigno, e quanto in profondità sia penetrato nella pelle – rimane poco chiara e potrebbe essere motivo di preoccupazione per possibili altre infezioni fungine degli anfibi.