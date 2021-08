I draghi sono esistiti: vivevano in Australia (VIDEO)

Scoperto uno pterosauro con un'apertura alare di 7 metri, un "drago spaventoso" che volava nel Queensland

[12 Agosto 2021]

Lo studio “A new species of crested pterosaur (Pterodactyloidea, Anhangueridae) from the Lower Cretaceous (upper Albian) of Richmond, North West Queensland, Australia”, pubblicato sul Journal of Vertebrate Paleontology da Timothy Richards, Paul Stumkat e Steven Salisbury della School of biological sciences dell’università del Queensland (UQ), descrive la scoperta del più grande rettile volante mai trovato in Australia, «Uno pterosauro con un’apertura alare stimata di 7 metri che si librava come un drago sopra l’antico e vasto mare interno che un tempo copriva gran parte dell’entroterra del Queensland».

Richards, del Dinosaur Lab dell’UQ, ha guidato il team di ricerca che ha analizzato un fossile della mascella della creatura, scoperto a Wanamara Country, vicino a Richmond, nel Queensland nord-occidentale e sottolinea che «E’ la cosa più vicina che abbiamo a un drago nella vita reale. Il nuovo pterosauro, che abbiamo chiamato Thapunngaka shawi, sarebbe stato una bestia temibile, con una bocca simile a una lancia e un’apertura alare di circa sette metri. Essenzialmente era solo un teschio con un lungo collo, imbullonato a un paio di lunghe ali. Questa cosa sarebbe stata piuttosto selvaggia. Avrebbe proiettato una grande ombra su alcuni piccoli dinosauri tremanti che non lo avrebbero sentiti arrivare fino a quando non fosse stato troppo tardi».

Il fossile è stato trovato in una cava appena a nord-ovest di Richmond nel giugno 2011 da Len Shaw, unricercatori di fossili locale che da decenni “gratta in giro” nella zona di Wanamara Country..

Il nome della “nuova” specie onora i popoli delle Prime Nazioni aborigene dell’area di Richmond dove è stato trovato il fossile, utilizzando parole della lingua della Nazione Wanamara ormai estinta.

Salisbury, supervisore del dottorato di ricerca di Richard, spiega che «Il nome del genere, Thapunngaka, incorpora thapun [ta-boon] e ngaka [nga-ga], rispettivamente le parole Wanamara per “lancia” e “bocca”. Il nome della specie, shawi , onora lo scopritore del fossile Len Shaw, quindi il nome significa “bocca di lancia di Shaw”».

E’ solo la terza specie di pterosauro anhangueriano conosciuto dall’Australia e tutte e tre le specie sono state trovate nel Queensland occidentale.

Salisbury, ha detto che «Quel che è stato particolarmente sorprendente di questa nuova specie di anhangueriano è stata la dimensione massiccia della cresta ossea sulla mascella inferiore, che presumibilmente aveva anche sulla mascella superiore. Queste creste hanno probabilmente avuto un ruolo nelle dinamiche di volo di queste creature e si spera che la ricerca futura fornisca risposte più definitive».

Secondo Richards, «Il cranio da solo sarebbe stato lungo poco più di un metro, contenendo circa 40 denti, perfettamente adatto per afferrare i grandi pesci predatori noti per vivere il mare di Eromanga, che non esiste più nel Queensland. Anche se gli pterosauri potevano volare, non assomigliavano per niente agli uccelli, o addirittura ai pipistrelli. Gli pterosauri erano un gruppo diversificato di rettili di successo, i primissimi animali con la spina dorsale a provare il volo battuto».

La “nuova” specie apparteneva a un gruppo di pterosauri noti come anhagueriani, che vivevano in tutti i continenti durante l’ultimo periodo dell’era dei dinosauri. Essendo perfettamente adattati al volo, gli pterosauri avevano ossa a pareti sottili e relativamente vuote. Dati questi adattamenti i loro resti fossili sono rari e spesso mal conservati.

Richards conclude: «E’ incredibile che esistano fossili di questi animali. Per gli standard mondiali, i campioni di pterosauri australiani sono scarsi, ma la scoperta del Thapunngaka contribuisce notevolmente alla nostra comprensione della diversità degli pterosauri australiani».