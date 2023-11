I delfini aprono le nasse per granchi e rubano le esche (VIDEO)

In Australia superano in astuzia i pescatori ma la dieta di esche è malsana

[22 Novembre 2023]

In Australia dei delfini tursiopi hanno imparato a togliere dalle nasse le esche per granchi e per la prima volta sono stati filmati mentre mettono in atto questo nuovo comportamento intelligente. Una ventina di anni fa i pescatori di granchi che calano le loro nasse al largo della costa di Bunbury, nella Western Australia, hanno cominciato a rendersi conto che i tursiopi rubavano i pesci che usavano per innescare le loro nasse e reti da granchi. Questo tipo di interazioni cominciarono nella Koombana Bay nell’Oceano Indiano nell’estremo sud-ovest dell’Australia, a circa 100 miglia a sud di Perth.

I pescatori e gli ambientalisti più che altro si preoccupavano per la salute dei delfini: le esche erano spesso fatte di pesce non molto fresco e i mammiferi marini potevano restare impigliati o ferirsi con gli attrezzi da pesca. Nel luglio 2022 a Clearwater, in Florida, un cucciolo di delfino è rimasto impigliato nelle cime di una trappola per granchi e ha dovuto essere portato al SeaWorld per cure mediche e riabilitazione.

Simon Allen , biologo ambientalista e co-direttore della Shark Bay Dolphin Research Alliance, sottolinea che «E’ un comportamento rischioso. Ottengono una ricompensa dal mangiare l’esca, ma corrono anche il rischio di rimanere impigliati o subire danni fisici a causa dell’attrezzatura».

Per il Dolphin Discovery Center, «Questo potrebbe essere il comportamento dei delfini più folle e intrigante che abbiamo mai visto! I delfini della baia di Koombana nella città di Bunbury sono le star che lo hanno portato al livello successivo imparando a superare in astuzia gli umani. E’ un comportamento unico che non è mai stato filmato prima. Due anni fa, l’ambientalista Rodney Peterson ci ha contattato riguardo ad alcuni delfini che razziavano l’esche delle nasse dei granchi. La preoccupazione principale era il benessere degli animali che mangiavano cibo malsano, il pericolo di rimanere impigliati e il fastidio dei pescatori di granchi. Filmare tutto questo senza interferire è stato un bel compito. Fino a 5 telecamere mescolate alla conoscenza locale dei granchi hanno rivelato i segreti dei ladri di esche per granchi».

Gli ambientalisti dicono che «Siamo rimasti sbalorditi da ciò che abbiamo visto, così come lo sono stati i ricercatori Simon Allen e Delphine Chabanne. Non c’è dubbio che i delfini siano intelligenti. Essere osservatori brillanti, imparare velocemente ed essere innovatori aiuta gli animali più audaci e sofisticati ad avere successo. I delfini osservano i pescatori di granchi che preparano l’esca nelle loro reti. Hanno capito come tirare via l’esca dagli ami nella nassa per granchi».

Ma per proteggere i delfini da questa dieta malsana e per aiutare i pescatori di granchi a conservare le loro esche, era necessario trovare una soluzione. Un metodo si è dimostrato sicuro per i delfini: l’esca viene posta all’interno di una robusta rete collegata alla nassa tramite gancio metallico. Gli animali scansionano la nassa con l’ecolocalizzazione e la vista, scoprono che non può essere aperta e nuotano via. Lasciando delfini più sani, granchi felici ed è la prova che la coesistenza può funzionare.

I filmati dei delfini ladri di esche sollevano ulteriori domande su questo comportamento, ad esempio se sia diffuso o circoscritto solo a un gruppo di pochi individui. Inoltre, i ricercatori non sono sicuri del motivo per cui i delfini facciano di tutto per rubare le esche che non sono un pasto salubre e sostanzioso, ma sospettano che si tratti di un mix di fame, curiosità e divertimento.