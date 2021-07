I cacatua ciuffogiallo hanno imparato ad aprire i cassonetti della spazzatura (VIDEO)

Gli intelligenti pappagalli australiani imparano un comportamento unico copiando gli altri. E a Sydney nascono culture di quartiere dei cacatua

23 Luglio 2021

Lo studio “Innovation and geographic spread of a complex foraging culture in an urban parrot”, pubblicato su Science da un team di ricercatori tedeschi e australiani ha dimostrato per la prima volta che i cacatua ciuffogiallo (Cacatua galerita) imparano l’uno dall’altro un’abilità unica: sollevare i coperchi dei bidoni della spazzatura per raccogliere cibo e che diffondono questo nuovo comportamento attraverso l’apprendimento sociale.

Il team di ricercatori guidato da Barbara Klump e Lucy Aplin del Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie e che comprende anche John Martin (Taronga Conservation Society) e Richard Major (Australian Museum), ha dimostrato che questo comportamento dei cacatua è appreso e non è un risultato della genetica.

La Klump, ha spiegato che «L’apprendimento sociale è la base delle diverse culture regionali e che alcuni animali, come i primati e gli uccelli, sembrano imparare socialmente. I bambini sono maestri dell’apprendimento sociale. Fin dalla tenera età, copiano le abilità di altri bambini e adulti. Tuttavia, rispetto agli umani, ci sono pochi esempi noti di animali che imparano gli uni dagli altri. Dimostrare che il comportamento di scavenging del cibo non è dovuto alla genetica è una sfida».

Qualche anno fa Major condivise un video con la Aplin che mostrava un cacatua ciuffogiallo che apriva un bidone della spazzatura chiuso. Per farlo, il pappagallo utilizzava il becco e la zampa per sollevare il pesante coperchio, quindi si spostava lungo il lato per capovolgere il coperchio, accedendo così a una ricca ricompensa di cibo avanzato.

Klump e la Aplin, che allora stava facendo ricerche per l’università di Oxford e che poi si è trasferita al Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie reastarono affascinati dal filmato e la scienziata ricorda: «E’ stato così emozionante osservare un modo così ingegnoso e innovativo per accedere a una risorsa alimentare, abbiamo capito subito che dovevamo studiare sistematicamente questo comportamento unico di foraggiamento».

Major, senior principal research scientist all’Australian Museum Research Institute, ha passato più di 20 anni a studiare specie di uccelli australiani come il minatore rumoroso (Manorina melanocephala), il famigerato “bin-chicken” come viene chiamato l’ibis bianco australiano (Threskiornis molucca) e i cacatua e spiega che «Come molti uccelli australiani, i cacatua ciuffogiallo sono rumorosi e aggressivi e spesso si comportano come un branco di galah (cacatua rosa – Eolophus roseicapilla, ndr). Ma sono anche incredibilmente intelligenti, caparbi e si sono adattati brillantemente a vivere con gli esseri umani».

Martin, che ha lavorato con Major in molti progetti sugli uccelli urbani, ha spiegato come è stata condotta la ricerca: «I bidoni della spazzatura australiani hanno un design uniforme in tutto il Paese e i cacatua ciuffogiallo sono comuni in tutta la costa orientale. La prima cosa che volevamo scoprire è se i cacatua aprono cassonetti ovunque. Nel 2018 abbiamo lanciato un sondaggio online in varie aree di Sydney e dell’Australia con domande del tipo: “Nella zona da dove provieni, hai già visto questo comportamento e, in caso affermativo, quando? Il sondaggio è durato due anni e ci ha aiutato a determinare come il comportamento si è diffuso ad altri cacatua a Sydney. E’ importante sottolineare che continueremo questo sondaggio nel 2021».

Alla fine del 2019, gli abitanti di 44 aree avevano osservato il comportamento di apertura dei cassonetti, dimostrando che si era diffuso rapidamente e ampiamente. Un’ulteriore analisi dei risultati del sondaggio ha dimostrato che «Il comportamento ha raggiunto i distretti vicini più rapidamente rispetto ai distretti più lontani, indicando che il nuovo comportamento non si è verificato casualmente in tutta Sydney».

Per Klump, «Questi risultati dimostrano che gli animali hanno davvero imparato il comportamento da altri cacatua che vivono nelle loro vicinanze».

Per consentire l’identificazione dei singoli uccelli, i ricercatori hanno anche contrassegnato circa 500 cacatua con piccoli punti di vernice in tre hot spot selezionati, il che ha consentito loro di osservare quali uccelli cacatua potevano aprire i cassonetti. Hanno scoperto così che solo il 10% circa poteva farlo e che la maggior parte di chi ci riusciva erano maschi. Il resto ha aspettato che i “pionieri” aprissero i bidoni della spazzatura per poi approfittarne.

Però c’è stata un’eccezione: alla fine del 2018, nell’area nord di Sydney, un cacatua ha reinventato la stessa tecnica di scavenging e poi i cacatua che vivono nei distretti vicini hanno copiato il nuovocomportamento. Klump spiega ancora: «Abbiamo osservato che gli uccelli non aprono i bidoni della spazzatura allo stesso modo, ma utilizzano tecniche di apertura diverse in diversi sobborghi, suggerendo che il comportamento viene appreso osservando gli altri». Gli scienziati hanno interpretato questi risultati come l’emergere di sottoculture regionali.

I ricercatori tedeschi e australiani sperano che le loro scoperte servano anche ad avere una comprensione più ampia degli animali che vivono nelle aree urbane: «Studiando questo comportamento con l’aiuto dei residenti locali, stiamo scoprendo le culture uniche e complesse degli uccelli del loro quartiere», ha detto Klump.

Martin conclude: «I residenti di Sydney e gli australiani possono continuare ad aiutare la ricerca partecipando al Bin-Opening Survey e ai programmi citizen science di Big City Birds».