I bombi imparano nuove tendenze comportamentali osservando e imparando dagli altri

Una forma di comportamento può diffondersi rapidamente in una colonia anche quando viene scoperta una versione diversa

[10 Marzo 2023]

Lo studio “Bumblebees acquire alternative puzzle-box solutions via social learning”, pubblicato su PLOS Biology da un team di ricercayori della Queen Mary University di Londra, dimostra che l’apprendimento sociale porta i bombi asd assumere nuovi comportamenti, anche per quel che riguarda il procurarsi il cibo.

Per stabilirlo, i ricercatori hanno realizzato una serie di esperimenti progettando una scatola di puzzle a due opzioni che potrebbe essere aperta spingendo una linguetta rossa in senso orario o una linguetta blu in senso antiorario per rivelare una ricompensaUna soluzione di saccarosio al 50%.

I bombi “dimostratori” sono stati addestrati a utilizzare le linguette rosse o blu, mentre i bombi “osservatori” guardavano. Quando è stato il turno degli osservatori di risolvere il puzzle, hanno scelto a grandissima maggioranza di utilizzare lo stesso metodo che avevano visto funzionare, anche dopo aver scoperto l’opzione alternativa. I ricercatori evidenziano che «Questa preferenza per l’opzione insegnata è stata mantenuta da intere colonie di bombi, con una media del 98,6% di aperture di scatole effettuate con il metodo insegnato».

L’importanza dell’apprendimento sociale per l’acquisizione di soluzioni di puzzle box è stata dimostrata anche attraverso il gruppo di controllo, che mancava di un dimostratore. Alla Queen Mary University spiegano che «In questo gruppo, alcuni bombi sono riusciti ad aprire le scatole – puzzle, ma lo hanno fatto molte meno volte rispetto a quelle che avevano tratto vantaggio dal vedere prima farlo a un altro bombo. Il numero medio di scatole aperte in una giornata dai bombi osservatori che avevano prima osservato una dimostratrice è stato di 28 al giorno, mentre per la colonia di controllo è stata di solo una.

In un ulteriore esperimento, i ricercatori hanno inserito dimostratori “blu” e “rossi” nelle stesse popolazioni di bombi. Nella prima popolazione, il 97,3% dei 263 casi di apertura di scatole da parte degli osservatori entro il 12esimo giorno ha utilizzato il metodo rosso. Nella seconda popolazione, gli osservatori hanno preferito il metodo blu al rosso in tutti i giorni tranne uno. «In entrambi i casi . fanno notare i ricercatori – questo ha dimostrato in primo luogo come una tendenza comportamentale potrebbe emergere in una popolazione, per la maggior parte, a causa del ritiro dei bombi esperti dal foraggiamento e dell’arrivo di nuovi apprendisti, piuttosto che delle api che cambiano il loro comportamento preferito».

Risultati simili con esperimenti simili sono stati utilizzati in specie come primati e uccelli per capire se, come gli esseri umani, sono capaci di tramandare una cultura. Gli scienziati britannici sottolineano che «Se anche i bombi sono capaci di questo, ciò potrebbe potenzialmente spiegare l’origine evolutiva di molti dei complessi comportamenti osservati tra gli insetti sociali. Potrebbe essere possibile che ciò che ora appare istintivo possa essere stato socialmente appreso, almeno in origine».

L’autrice principale dello studio, Alice Bridges, ha evidenziato che «I bombi e, in effetti, gli invertebrati in generale, non sono noti per mostrare fenomeni simili alla cultura in natura. Tuttavia, nei nostri esperimenti, abbiamo visto la diffusione e il mantenimento di una “tendenza” comportamentale in gruppi di bombi, simile a quanto osservato nei primati e negli uccelli. I repertori comportamentali di insetti sociali come questi bombi sono tra i più intricati del pianeta, ma si pensa che la maggior parte di essi sia ancora istintiva. La nostra ricerca suggerisce che l’apprendimento sociale potrebbe aver avuto un’influenza maggiore sull’evoluzione di questo comportamento di quanto immaginato in precedenza».

Lars Chittka, professore di ecologia sensoriale e comportamentale alla Queen Mary University di Londra e autore del libro “The Mind of a Bee”, conclude: «Il fatto che le api possano osservare e imparare, e quindi prendere l’abitudine di quel comportamento, aggiunge al numero sempre crescente di prove che sono creature molto più intelligenti di quanto molte persone credano. Tendiamo a trascurare le “civiltà aliene” formate da api, formiche e vespe sul nostro pianeta, perché sono piccole e perché, a prima vista, le loro società e costruzioni architettoniche sembrano governate dall’istinto. Tuttavia, la nostra ricerca dimostra che le nuove innovazioni possono diffondersi come i meme dei social media attraverso le colonie di insetti, indicando che possono rispondere a sfide ambientali completamente nuove molto più velocemente rispetto ai cambiamenti evolutivi, che richiederebbero molte generazioni per manifestarsi».