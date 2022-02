Gorgona, la Lav sta cercando una collocazione per il bestiame della colonia penale

«Il Parco nazionale è favorevole al trasferimento degli animali dall'isola di Gorgona in terra ferma, al fine di alleggerire la pressione sul delicato ecosistema della più piccola isola dell'Arcipelago toscano»

[24 Febbraio 2022]

L’Associazione LAV (Lega Anti Vivisezione) – che nel gennaio 2020 ha siglato un Protocollo d’intesa con il Comune di Livorno e con la Casa Circondariale di Livorno allo scopo di eliminare l’attività di macellazione degli animali presenti nella colonia penale agricola nell’isola di Gorgona – sta cercando una collocazione per diversi capi di bestiame (pecore, capre, bovini) da ospitare presso aziende ed enti eventualmente disponibili.

Il Parco Nazionale è favorevole al trasferimento degli animali dall’isola di Gorgona in terra ferma, al fine di alleggerire la pressione sul delicato ecosistema della più piccola isola dell’Arcipelago Toscano. La complessa gestione degli allevamenti messi in atto, degli scarichi dei liquami, dei pascoli e le maggiori emissioni prodotte a causa della presenza di un articolato sistema produttivo rappresentano infatti per Gorgona un elemento di criticità.

In base a queste premesse si invita chi fosse interessato ad adottare alcuni di questi animali, attualmente presenti nell’Isola di Gorgona, a contattare direttamente l’Associazione LAV all’indirizzo:

Lega Anti Vivisezione

Viale Regina Margherita 177 – 00198 Roma

tel. 06.4461325 fax 06.4461326

mail: info@lav.it PEC: lav@legalmail.it

di Parco nazionale dell’Arcipelago toscano