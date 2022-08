Gorbaciov: il ricordo di Green Cross Iternational e del segretario generale dell’Onu

«La pace non è unità nella somiglianza ma unità nella diversità»

[31 Agosto 2022]

La Scomparsa di Gorbaciov viene commentata in tutto il mondo, greenreport.it vuole ricordarlo con le parole dell’associazione ambientalista e pacifista che ha fondato e con quelle del segretario generale dell’Onu.

«Il nostro fondatore Mikhail Gorbaciov era, in fondo, un profondo credente nel fatto che l’apertura e la collaborazione fossero le chiavi per unire l’umanità. Era un leader visionario che vedeva il potenziale delle nazioni e ha lavorato instancabilmente per migliorare la vita in tutto il mondo. Ha anticipato le sfide che il nostro pianeta ha dovuto affrontare e, nel fondare Green Cross International e le sue sezioni nazionali, ha mirato a superare quegli ostacoli riunendo una comunità globale che difendesse Madre Terra. Non vedeva muri o confini; ha visto il potenziale per un futuro più sicuro e un mondo più gentile. Ha chiesto di usare la nostra passione e le nostre voci per preservare la bellezza e le opportunità che ci sono state date e, come organizzazione, continueremo a rispettare la sua eredità. Ci mancherà molto, non lo dimenticheremo mai, Riposa in pace, Presidente Gorbaciov, perché questa organizzazione non si fermerà nel realizzare i cambiamenti globali positivi che Lei ha così coraggiosamente messo in moto».

Green Cross International

«Sono stato profondamente rattristato nell’apprendere della morte di Mikhail Gorbaciov, uno statista unico nel suo genere che ha cambiato il corso della storia. Ha fatto più di ogni altro individuo per portare alla fine pacifica della Guerra Fredda. A nome delle Nazioni Unite, porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Mikhail Gorbaciov e al popolo e al governo della Federazione Russa. Ricevendo il Premio Nobel per la Pace nel 1990, ha osservato che “la pace non è unità nella somiglianza ma unità nella diversità”. Ha messo in pratica questa fondamentale intuizione perseguendo la via della negoziazione, della riforma, della trasparenza e del disarmo, Nei suoi ultimi anni, Mikhail Gorbaciov ha abbracciato una nuova sfida altrettanto vitale per il benessere dell’umanità: creare un futuro sostenibile coltivando relazioni armoniose tra uomo e ambiente. E’ con questo spirito che ha fondato Green Cross International. Il mondo ha perso un imponente leader globale, un multilateralista impegnato e un instancabile sostenitore della pace».

António Guterres