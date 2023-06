Goletta Verde in Toscana il 3 e 4 luglio

A Piombino e San Vincenzo per parlare di energia rinnovabile, ecosistemi marini e depurazione

[30 Giugno 2023]

Continua il viaggio di Goletta Verde 2023, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane, che il 3 e 4 luglio farà tappa sulle coste toscane, a Piombino – San Vincenzo, in provincia di Livorno con una serie di eventi e appuntamenti che avranno per tema rinnovabili, biodiversità ed ecosistemi.

Il 3 luglio, a San Vincenzo (LI), alle ore 11,00 alla Sala della Torre, via della torre 10, si svolgerà la conferenza stampa “Passato fossile, Presente rinnovabile, Futuro di pace”, mentre alle ore 17 a Piombino (LI), al Lido Bagnoskiuma Beach, in località Carlappiano, si terrà l’incontro pubblico “La tutela degli ecosistemi marini e delle specie a rischio”. In contemporanea si svolgeranno, grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife, i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine.

il 5 luglio appuntamento a Firenze, ore 11.00, alla libreria Libri Liberi, via San Gallo 25/R, per la conferenza stampa di presentazione dei dati sul monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste della Toscana. Poi la Goletta proseguirà la sua navigazione lungo la Penisola fino all’11 agosto per arrivare in Friuli – Venezia – Giulia.

Il programma degli appuntamenti di Goletta Verde in Toscana

Lunedì 3 luglio

Ore 11 | Sala della Torre, via della torre 10, San Vincenzo (LI)

Conferenza stampa Passato fossile, Presente rinnovabile, Futuro di pace

Emergenza climatica, caro energia, crisi sociale e conflitti. Tutte emergenze alle quali possiamo rispondere con uno sforzo collegiale di tutte le istituzioni preposte. Pianificazione condivisa, un nuovo sviluppo incardinato alla qualità della vita e sulla lotta alla povertà, alle disuguaglianze. Di fronte a noi un’unica strada percorribile, fatta di rinnovabili, efficienza, accumuli e reti. Una prospettiva che sullo scenario globale prova a disegnare finalmente l’arcobaleno della pace. Le imprese del settore sono pronte. Tante comunità locali anche. Quello che manca oggi è una politica coraggiosa che acceleri la giusta transizione energetica, con uno sguardo attento alla partecipazione e ai territori.

Saluti

Paolo Riccucci, Sindaco di San Vincenzo

Intervengono

Katiuscia Eroe, Responsabile energia Legambiente e portavoce di Goletta Verde

Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana

Adriano Bruschi, Presidente Legambiente Val di Cornia Piombino

Ore 17 | Lido Bagnoskiuma Beach, località Carlappiano, Piombino (LI)

La tutela degli ecosistemi marini e delle specie a rischio

Incontro aperto sulle buone pratiche di conservazione e valorizzazione della biodiversità, sull’obiettivo europeo di realizzare il 30% del territorio protetto a terra e a mare entro il 2030 e sugli strumenti da utilizzare per la salvaguardia del nostro mare.

Modera

Federica Barbera, Ufficio Aree Protette e Biodiversità Legambiente

Intervengono

Umberto Mazzantini, Responsabile mare Legambiente Toscana

Yuri Galletti, Legambiente Pisa

Chiara Marescalchi, Università di Siena

Nicola Bertini, Assessore all’urbanistica di San Vincenzo

Conclude

Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana

A conclusione dell’incontro si terrà un aperitivo.

Ore 17| Lido Bagnoskiuma Beach, località Carlappiano, Piombino (LI)

Laboratori didattici Alla scoperta del mare

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!

Martedì 4 luglio

Dalle 10 alle 13 | Marina di Punta Ala (GR)

Visite a bordo della Goletta Verde: il racconto delle attività di Legambiente in difesa del mare e la storia dell’imbarcazione Oloferne.

Mercoledì 5 luglio

Ore 11 |Libreria Libri Liberi, via San Gallo 25/R, Firenze

Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste toscane.

Modera

Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana

Intervengono

Federico Gasperini, Direttore Legambiente Toscana

Stefania Di Vito, Ufficio scientifico Legambiente

Pietro Rubellini, Direttore generale Arpat

Marcello Mossa Verre, Direttore tecnico Arpat

Maurizio Arcidiacono, Responsabile CONOU Coordinamento Area Nord-Ovest

Si ringrazia la Marina di Punta Ala per l’ospitalità.