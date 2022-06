Gli Usa istituiranno un Santuario nazionale marino al largo delle coste di New York e del New Jersey (VIDEO)

Nell’Hudson Canyon National Marine Sanctuary vivono capodogli, tartarughe marine e coralli di acque profonde

[16 Giugno 2022]

L’Office of National Marine Sanctuaries della National oceanic and atmospheric organization (Noaa) ha invitato cittadini e associazioni a presentare osservazioni durante la prima fase del processo per designare un nuovo santuario marino nazionale al largo delle coste di New York e del New Jersey. La Wildlife Conservation Society (WCS) aveva già presentato una candidatura per l’istituzione dell’Hudson Canyon National Marine Sanctuary nel novembre 2016, osservando che «L’area offre una vasta gamma di vantaggi ai residenti di New York e del New Jersey come aria pulita, acqua dolce, attività ricreative e cibo».

Il sindaco di New York City, Eric Adams, appoggia l’iniziativa: «New York City ospita un’incredibile diversità di vita marina proprio al largo delle nostre coste. Avviando il processo per prendere in considerazione la designazione dell’Hudson Canyon come il primo Santuario Marino Nazionale nel nostro cortile oceanico, attireremo dollari federali per la ricerca a New York City e promuoveremo lo sviluppo della forza lavoro nella regione. Questa è un’incredibile opportunità per offrire ai newyorkesi di diversa estrazione l’opportunità di perseguire un percorso di carriera STEM a sostegno della salute degli oceani».

Alla NOAAA spiegano che «L’Hudson Canyon è il più grande canyon sottomarino lungo la costa atlantica degli Stati Uniti ed è uno dei più grandi al mondo. A partire da circa 100 miglia a sud-est di New York City, il canyon si estende per circa 350 miglia verso il mare, raggiunge una profondità da 2 a 2,5 miglia ed è largo fino a 7,5 miglia. L’ampia scala e la struttura diversificata dell’Hudson Canyon (pendii ripidi, affioramenti solidi, sedimenti diversi, flusso di nutrienti e aree di upwelling) lo rendono un hot spot ecologico per una vasta gamma di fauna marina. L’Hudson Canyon fornisce l’habitat per una serie di specie protette e sensibili, tra cui capodogli, tartarughe marine e coralli di acque profonde. La ricca biodiversità dell’area è parte integrante dell’economia regionale, alla base della pesca commerciale e ricreativa, delle immersioni ricreative, dell’osservazione delle balene e del birdwatching. L’Hudson Canyon potrebbe anche fungere da sito sentinella per la NOAA per monitorare gli impatti dei cambiamenti climatici sui canyon sottomarini, che sono vulnerabili agli effetti dell’acidificazione degli oceani e dell’esaurimento dell’ossigeno».

La WCS si è complimentata con la NOAA per aver avviato il processo di designazione dell’Hudson Canyon come National Marine Sanctuary ed evidenzia che «Essendo il più grande canyon sottomarino di gran lunga lungo la costa atlantica degli Stati Uniti, l’Hudson Canyon è un ecosistema marino fragile, complesso e altamente produttivo che supporta centinaia di specie di fauna marina, dalle balene ai delfini giganti e minacciati, squali e tartarughe marine, a uccelli marini pelagici e coralli di acque profonde e molti altri pesci e invertebrati che sostengono la pesca commerciale e ricreativa locale. Il canyon inizia a circa 100 miglia a sud-est della Statua della Libertà e si estende per altre 350 miglia al largo, dove precipita quasi due miglia sotto la superficie dell’oceano. Il Mid-Atlantic Regional Council on the Ocean (MARCO) ha da tempo identificato l’Hudson e altri canyon medio-atlantici per la loro importanza ecologica».

Per aiutare a proteggere questo tesoro ecologico, una coalizione di partner capeggiata dal WCS raccomanda che «La designazione di un Santuario Marino Nazionale chiuda l’area in modo permanente all’esplorazione ed estrazione di petrolio, gas e minerali, mentre la pesca continuerà sotto l’autorità di regolamentazione esistente. Inoltre, la designazione di un santuario aumenterebbe gli investimenti federali nel monitoraggio biologico ed ecologico, compreso l’impatto del cambiamento climatico sulla vita e sulle risorse oceaniche. Designando l’Hudson Canyon come National Marine Sanctuary, la NOAA promuoverebbe la conservazione a base comunitaria di importanti animali selvatici marini e del loro habitat, fornendo anche opportunità di ricerca e istruzione STEM. Questi risultati, radicati nei principi articolati nel rapporto “Conserving and Restoring America the Beautiful” dell’amministrazione Biden-Harris, andranno a beneficio di diversi stakeholders, comprese le comunità sottoservite e sottorappresentate a New York e nel New Jersey e gli americani in generale».

Per chi vive lungo le coste di New York e nel New Jersey, le acque che circondano l’Hudson Canyon hanno anche un’importanza storica e culturale: gli antenati delle comunità indigene di quest’area vivono nella regione da più di 10.000 anni e fanno affidamento sulle risorse naturali dell’Hudson Canyon. Dopo la colonizzazione europea, nell’area ci sono stati anche diversi naufragi, alcuni risalenti alla metà del XIX secolo.

La NOAA evidenzia che «Gli obiettivi primari della proposta di designazione di santuario marino nazionale sono 1) sostenere la conservazione della fauna marina, degli habitat e delle risorse culturali marittime dell’area, 2) lavorare a stretto contatto con le tribù e le nazioni indigene per identificare e aumentare la consapevolezza dei collegamenti indigeni con l’area, 3) evidenziare e promuovere usi sostenibili dell’area, 4) espandere la scienza oceanica e il monitoraggio, nonché la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza dell’area 5) fornire una piattaforma per partenariati collaborativi e diversificati che supportino una gestione a lungo termine efficace e inclusiva della zona.

Durante il periodo iniziale delle osservazioni – 8 giugno 8 agosto – la NOAA “esaminerà” o solleciterà le opinioni dell’opinione pubblica sulla proposta di istituzione del Santuario, un passo fondamentale perché la NOAA decida se andare avanti con il processo istitutivo. Se la designazione dovesse procedere, le osservazioni di cittadini e associazioni serviranno alla NOAA per redigere i documenti di designazione del Santuario marino, come le bozze di dichiarazione di impatto ambientale e di piano di gestione e le proposte di regolamentazione.

La WCS ricorda che «Questa sarebbe la prima volta che un sito indicato da un acquario statunitense entra nella fase di designazione. Il WCS NY Aquarium di Coney Island ha sensibilizzato su questo tesoro poco conosciuto, anche attraverso la mostra Hudson Canyon’s Edge in Ocean Wonders: Sharks! che fornisce al pubblico un’esperienza coinvolgente nelle meraviglie di questo luogo incredibile».

John Calvelli, vicepresidente esecutivo per gli affari pubblici del WCS, ha commentato: «Questa è un’opportunità unica per sostenere la conservazione marina e approfondire il collegamento degli oltre 28 milioni di residenti a New York e nel New Jersey con le nostre preziose risorse oceaniche. Questa nomination mette in evidenza il ruolo che gli acquari possono svolgere non solo per educare e ispirare, ma anche per incoraggiare il pubblico a sostenere azioni che promuovono l’impatto sulla conservazione».

Attualmente ci sono 15 santuari che fanno parte della rete dei National Marine Sanctuaries che si estende dall’ Olympic Coast alle Florida Keys e ai Great Lakes. Si tratta di Santuari gestiti da NOAA e dedicati alla conservazione di ecosistemi unici e preziosi e risorse culturali e storiche, in equilibrio con altre attività umane. Kris Sarri, Presidente e CEO della National Marine Sanctuary Foundation, ha concluso: «I santuari marini nazionali rappresentano le nostre acque statunitensi più iconiche e preziose, luoghi in cui proteggere ecosistemi unici e di cui le persone possono godere. L’Hudson Canyon è un incredibile territorio marino sottomarino che custodisce tesori indicibili ancora da scoprire. Mentre ci avviciniamo al 50° anniversario del National Marine Sanctuaries Act, luoghi spettacolari come l’Hudson Canyon meritano protezione per preservare la biodiversità e il suo contributo alle persone».