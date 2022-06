Gli squali bianchi potrebbero aver contribuito a far estinguere il megalodonte

La competizione alimentare squali bianchi – megalodonte scoperta grazie a una nuova tecnica di ricerca sui denti fossili

La dieta degli animali fossili estinti può contenere indizi sul loro stile di vita, comportamento, evoluzione e, infine, estinzione, ma studiare la dieta di un animale dopo milioni di anni è difficile a causa della scarsa conservazione degli indicatori dietetici chimici nel materiale organico, è però quel che è riuscito a fare il nuovo studio “Trophic position of Otodus megalodon and great white sharks through time revealed by zinc isotopes”, pubblicato su Nature Communications da un team internazionale di scienziati guidato dal Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie di Lipsia, in Germania, che ha applicato un nuovo metodo per studiare la dieta del più grande squalo mai esistito: l’Otodus megalodon.

I ricercatori spiegano che «Questo nuovo metodo studia la composizione dell’isotopo di zinco della parte altamente mineralizzata dei denti e si rivela particolarmente utile per decifrare la dieta di questi animali estinti».

Al Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie ricordano che «Squali megatooth come Otodus megalodon , più comunemente noto come megalodonte, vissero tra 23 e 3,6 milioni di anni fa negli oceani di tutto il mondo e forse raggiunsero i 20 metri di lunghezza. Per fare un confronto, i più grandi squali bianchi oggi raggiungono una lunghezza totale di soli 6 metri. Sono stati discussi molti fattori per spiegare il gigantismo e l’estinzione del megalodon, con la sua dieta e la sua competizione alimentare spesso considerate fattori chiave. In questo studio, i ricercatori hanno analizzato i rapporti isotopici stabili dello zinco nei denti di squalo moderni e fossili di tutto il mondo, compresi i denti di megalodonte e i grandi squali bianchi moderni e fossili. Questo nuovo metodo consente agli scienziati di studiare il livello trofico di un animale, che indica fino a che punto si nutre un animale nella catena alimentare. L’analisi isotopica dello zinco stabile dello smaltooide del dente, la parte altamente mineralizzata dei denti, è paragonabile all’analisi isotopica dell’azoto molto più consolidata del collagene del dente, il tessuto organico nella dentina del dente, che viene utilizzata per valutare il grado di consumo di materia animale».

Il principale autore dello studio, Jeremy McCormack, del Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie e della Goethe-Universität Frankfurt, evidenzia che «Tuttavia, sulle scale temporali che indaghiamo, il collagene non viene preservato e quindi l’analisi degli isotopi di azoto tradizionale non è possibile».

Un’altro autore dello studio, Thomas Tütken, dell’Institut für Geowissenschaften della Johannes Gutenberg-Universität Mainz, aggiunge; «Qui dimostriamo, per la prima volta, che le firme degli isotopi di zinco legate alla dieta sono conservati nella corona smaltooide altamente mineralizzata dei denti fossili di squalo»

Utilizzando questo nuovo metodo, il team di scienziati ha confrontato la firma dell’isotopo di zinco del dente di diverse specie estinte del Miocene inferiore (da 20,4 a 16,0 milioni di anni fa e del Pliocene inferiore (da 5,3 a 3,6 milioni di anni fa) con quelle degli squali moderni e Sora Kim, professoressa dell’università della California – Merced racconta che «Abbiamo notato una coerenza dei segnali degli isotopi di zinco nei taxa fossili e moderni analoghi, che aumenta la nostra fiducia nel metodo e suggerisce che potrebbero esserci differenze minime nei valori degli isotopi di zinco alla base delle reti alimentari marine, un fattore di confusione per gli studi sugli isotopi di azoto».

Poi, i ricercatori hanno analizzato i rapporti isotopici dello zinco nei denti del megalodonte del Pliocene inferiore e quelli dei primi squali megatooth, Otodus chubutensis , del Miocene inferiore, nonché dei grandi squali bianchi (Carcharodon carcharias) contemporanei e moderni per studiare l’impatto che queste specie hanno avuto sugli ecosistemi del passato e l’una sull’altrao. Per uno degli autori dello studio, Michael Griffiths, professore alla William Paterson University, «I nostri risultati mostrano che sia il megalodonte che il suo antenato erano davvero predatori all’apice, nutrendosi in alto nelle rispettive catene alimentary. Ma ciò che è stato davvero notevole è che i valori dell’isotopo di zinco dei denti di squalo del Pliocene inferiore nella Carolina del Nord, suggeriscono livelli trofici in gran parte sovrapposti dei primi grandi squali bianchi con il megalodonte molto più grande».

Secondo Kenshu Shimada, professore alla DePaul University di Chicago, «Questi risultati probabilmente implicano almeno una sovrapposizione nelle prede cacciate da entrambe le specie di squali. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, i nostri risultati sembrano supportare la possibilità di una competizione alimentare del megalodon con i grandi squali bianchi del Pliocene inferior».

McCormack conclude: «Nuovi metodi isotopici come lo zinco forniscono una finestra unica nel passato. La nostra ricerca illustra la fattibilità dell’uso degli isotopi di zinco per studiare la dieta e l’ecologia trofica di animali estinti nel corso di milioni di anni, un metodo che può essere applicato anche ad altri gruppi di animali fossili, inclusi i nostri stessi antenati».