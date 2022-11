Gli insetti influenzano i campi elettrici nell’atmosfera

«Il contributo di carica di alcuni sciami di insetti può essere paragonabile a quello delle variazioni indotte meteorologicamente»

[2 Novembre 2022]

Lo studio “Observed electric charge of insect swarms and their contribution to atmospheric electricity”, pubblicato su iScience da un team di ricercatori britannici guidato da Ellard Hunting e Liam O’Reilly della School of Biological Sciences dell’università di Bristol e da Giles Harrison del Department of Meteorology dell’università di Reading, ha misurato l’elettricità atmosferica vicino a uno sciame di api in volo, scoprendo che «La carica elettrica degli insetti può causare cambiamenti nell’elettricità dell’atmosfera paragonabili ai processi meteorologici». Si tratta del primo studio a riconoscere la biologia come fonte di carica spaziale nell’atmosfera. Hunting spiega che «In sostanza, abbiamo sempre esaminato il modo in cui la fisica ha influenzato la biologia, ma a un certo punto ci siamo resi conto che la biologia potrebbe anche influenzare la fisica».

In precedenza, il team di ricercatori aveva studiato come diversi organismi utilizzano i campi elettrici statici che sono praticamente ovunque nell’ambiente, dimostrando che api e ragni usano i campi elettrici che circondano i fiori per il foraggiarsi e per migrare. Nel nuovo studio, lo sciame di api ha contribuito direttamente all’elettricità atmosferica, in proporzione alla densità dello sciame. Il team di Hunting ha valutato la sua rilevanza calcolando il contributo elettrico di varie specie di insetti e confrontandolo con comuni fonti di carica abiotiche, fisiche, non biologiche. Questo ha rivelato che « Il contributo di carica di alcuni sciami di insetti può essere paragonabile a quello delle variazioni indotte meteorologicamente. Il trasporto di carica osservato dagli insetti dimostra quindi un ruolo inesplorato della carica spaziale biogenica per i processi fisici ed ecologici nell’atmosfera».

Harrison, un fisico dell’atmosfera, il Prof. Ha sottolineato che «L’interdisciplinarietà è sempre preziosa: la carica elettrica può sembrare che viva esclusivamente nella fisica, ma è importante sapere quanto l’intero mondo naturale sia consapevole dell’elettricità nell’atmosfera. Pensando in modo più ampio, collegare biologia e fisica potrebbe aiutare a risolvere molti problemi enigmatici – come il motivo per cui grandi particelle di polvere si trovano così lontano dal Sahara – che non possono essere spiegati con le idee esistenti».

Il fenomeno osservato riguarda probabilmente anche per altri organismi presenti nell’atmosfera terrestre che trasportano una carica elettrica, inclusi microbi e uccelli. Hunting ha concluso: «Sarebbe interessante studiare come questi organismi interagiscono con altri processi atmosferici come i flussi di ioni e gli aerosol».